장동혁 국민의힘 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 최고위원회의 주재하는 장동혁
2026년 02월 02일(월)
장동혁 국민의힘 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
