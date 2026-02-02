한화에어로, '정부-기업' 원팀 이뤄…노르웨이에 '천무' 9억달러 수주

'천무 풀패키지' 공급 계약 체결

한화에어로스페이스는 지난달 30일 현지 시간으로 노르웨이에서 노르웨이 국방물자청과 다연장로켓 천무 16문, 유도미사일, 종합군수지원을 포함한 9억2200만달러 규모의 '천무 풀패키지' 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

한화에어로스페이스, 정부-기업 '원팀'으로 노르웨이 '천무' 수출. 한화에어로스페이스 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 계약은 미국과 유럽 방산기업이 주력으로 공급 중인 나토 무기체계와의 경쟁 속에서 성사된 수주로, 한국 정부와 기업이 함께한 방산외교와 원팀 세일즈 전략이 결정적인 역할을 했다는 평가다.

정부는 지난해부터 대통령 특사 파견과 국방장관 회담 등 고위급 외교를 통해 천무의 성능과 한·노르웨이 간 방산 협력 방안을 적극 설명하며 수주 기반을 다졌다.

노르웨이에 공급되는 천무는 극저온 설원 환경에서도 안정적으로 운용할 수 있도록 개량된 현지 맞춤형 모델로, 빠른 납기와 가격 경쟁력, 혹한 운용 성능이 강점으로 꼽힌다.

한화에어로스페이스는 이번 계약을 계기로 천무를 케이 나인 자주포에 이은 글로벌 주력 무기체계로 육성하고, 북유럽을 포함한 글로벌 방산 시장 공략을 확대할 계획이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>