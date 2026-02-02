본문 바로가기
장동혁 "李 대통령부터 집 안팔아…부동산 정책 약발 안먹혀"

우수연기자

입력2026.02.02 10:28

시계아이콘00분 44초 소요
2일 국민의힘 최고위원회의

장동혁 국민의힘 대표는 이재명 대통령이 실거주하지 않는 아파트를 매각하지 않고 있다며, 부동산 정책의 실효성을 논하기에 앞서 본인의 상황부터 돌아봐야 한다고 강하게 비판했다.


2일 장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "대통령부터도 똘똘한 한 채 가지고 팔지 않는 것 같으니, 무슨 정책을 내도 약발이 안 먹힌다"며 "포크레인 몰고 호통친다고 잡힐 집값이라면 그 쉬운 것을 왜 여태 못잡았느냐"며 질책했다.

장 대표는 "(이 대통령이) 인천 국회의원되면서 2022년부터 보유 아파트를 판다고 하더니 아직까지 팔지 않고 있다"며 "4년째 못 팔았으면 못 판 게 아니라 안 판 것이라고 봐야 한다"고 말했다.


이어 "실거주하지 않고 있고 앞으로도 4년간 실거주는 못 한다"며 "대통령의 논리대로라면 무슨 수를 써서라도 팔았어야 한다"고 비판했다.


장동혁 국민의힘 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.2 김현민 기자

장동혁 국민의힘 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.2 김현민 기자

장 대표는 설탕세 논의에 대해서도 비판적인 입장을 내놨다. 그는 "느닷없이 설탕세를 끄집어냈다가 여론이 좋지 않자 왜곡한다고 한다"며 "서민이 피해를 보는데 부담금은 괜찮은지 궁금하다"고 지적했다.

미국과의 관세 협상 관련해서도 정부의 무능을 질책했다. 장 대표는 "조금만 마음에 안 들어도 호통을 치는 이 대통령이 관세 협상 관련해서는 말을 못 한다"며 "산업부 장관은 빈손으로 돌아왔고, 미국은 (관세 인상 관련) 관보 게재를 준비하고 있다"고 말했다.


이어 "핫라인 자랑하던 국무총리도 그저 아무것도 못 하고 있다"며 "대미투자특별법이 문제라면 다른 악법을 밀어붙이듯 하면 된다. 투자처를 국민 앞에 소상히 밝히고 동의를 구하면 될 일인데, 그걸 밝히지 못해서 야당 탓만 하고 있다"고 지적했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
