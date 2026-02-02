한국BMS제약, 저소득 암환자 치료비 지원 '리커버' 4기 모집

원거리 치료 부담 완화…9명 선발해 1인당 130만원 지원

한국BMS제약은 밀알복지재단과 함께 저소득 암환자의 치료 환경 개선을 위한 지원 프로그램 '리커버(Recover)' 4기 참가자를 모집한다고 2일 밝혔다.

암환자 치료 환경 개선 프로젝트 '리커버(Recover)' 홍보 이미지. 한국BMS제약 AD 원본보기 아이콘

리커버는 경제적 어려움으로 치료 지속에 부담을 겪는 저소득 암환자를 대상으로 교통비, 숙박비, 식비 등 치료 과정에서 발생하는 부대 비용을 지원하는 사회공헌 프로그램이다. 한국BMS제약 임직원의 자발적 기부금과 회사의 매칭 펀드로 조성된 기금을 활용해 4년째 운영되고 있다.

이번 4기에서는 실거주지 외 타 시·도 의료기관에서 항암 또는 방사선 치료를 받고 있는 중위소득 100% 미만의 암환자 9명을 선발한다. 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모·조손가정 등 사회적 지지 기반이 취약한 대상자를 우선 선정하며, 1인당 130만 원을 지원한다. 신청은 3월 13일까지 밀알복지재단 홈페이지를 통해 가능하다.

보건복지부 국가암등록통계에 따르면 2023년 기준 국내 암 유병자는 약 273만 명으로 전년보다 약 14만 명 증가했다. 암 진료비는 2024년 기준 13조 원을 넘어섰다. 암환자 10명 중 6명은 수도권 의료기관을 이용하고 있어 이동과 체류에 따른 추가 비용이 환자와 가족의 부담으로 작용하고 있다.

밀알복지재단 관계자는 "리커버는 경제적 이유로 치료를 중단할 위기에 놓인 환자의 의료 접근성을 높이는 데 목적이 있다"며 "치료의 연속성을 유지하는 데 실질적인 도움이 되고 있다"고 밝혔다.

한국BMS제약은 리커버 외에도 청년 암환자의 완치 후 사회 복귀를 지원하는 '리부트(Reboot)' 프로그램을 운영하고 있다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>