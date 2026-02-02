동해시, 46억원 규모 기업지원 시책 본격 추진…지역경제 활력 제고

동해시, 46억 투입해 기업 '전방위 지원'

AI 전환부터 인력난 해소까지 지원

강원도 동해시는 관내 기업의 자생력 강화와 미래 성장 동력 확보를 위해 총사업비 총 46억6200만원 규모의 기업지원 시책을 본격 추진한다고 2일 밝혔다.

동해시청 전경. 동해시 제공

이번 기업지원 시책은 경영 위기 극복을 위한 금융 지원을 비롯해 급변하는 산업 패러다임에 맞춘 제조업의 인공지능(AI)전환, 시장 판로 확대, 인력난 해소 등 변화하는 산업 환경에 대응하기 위한 5개 분야 13개 세부 사업으로 구성됐다.

분야별로 살펴보면, 기업 자생력 강화를 위한 '경영안정지원' 분야에서는 고금리로 어려움을 겪는 중소기업을 대상으로 중소기업 육성자금 융자추천 및 이차보전을 통해 이자 부담을 덜어주고, 소상공인 및 소기업의 사회안전망 확충을 위한 노란우산 신규 가입 장려금 지원사업을 지속 추진한다.

기업 경쟁력 제고를 위한' 맞춤형 성장 지원' 분야에서는 중소기업 맞춤형 토털마케팅 지원, 수요자 맞춤형 기업지원, 지식재산 첫걸음 지원사업 등 6개 사업을 통해 기업의 기초 역량을 강화한다. 아울러 소재·부품·장비 선도기업 육성 지원, 창업보육센터 입주기업 경쟁력 강화, 공예품개발 지원사업 등을 통해 고부가가치 산업 육성에 나선다.

매출 증대와 시장 확대를 위한' 판로 지원' 분야에서는 수출경쟁력 강화 지원사업을 통해 해외 시장 진출을 지원하고, 인터넷 쇼핑몰' 동해몰'운영을 활성화해 관내 기업의 온라인 판로 확대를 도모한다.

제조 혁신을 위한' 인공지능(AI) 전환 지원' 분야에서는 제조업의 고도화를 위해 AI팩토리 선도 프로젝트 지원사업과 민관 협력 모델인 삼성형(상생형) 스마트공장 구축 지원사업을 추진해 생산성 향상과 품질 혁신을 꾀한다.

산업단지 활성화를 위한 '입주기업 지원' 분야에서는 북평산업단지 중소기업 특별지원지역 지정에 따라 물류운송비, 폐수처리비 등을 지속 지원하고, 특히 현장의 인력 부족 문제를 해결하고자 외국인 계절근로자 지원을 통해 인력 부족난을 해소할 계획이다.

임성빈 경제과장은 "원자재 가격 상승과 인력난으로 힘든 시기를 보내고 있는 지역 기업들에 이번 기업지원 시책이 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 정책을 통해 지역 기업들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 강소기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



