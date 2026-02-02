코람코 "을지로 U5호텔 인수…리모델링·브랜드 도입 경쟁력 강화"

코람코자산운용은 서울 중구 '유파이브(U5) 호텔'의 잔금 납입을 마치고 소유권 이전을 완료했다고 2일 밝혔다.

이번 투자는 노후화된 도심 호텔 자산을 확보해 전면 리모델링과 글로벌 브랜드 도입을 통해 자산 가치를 끌어올리기 위해 이뤄졌다.

유파이브 호텔은 지하 4층에서 지상 20층, 총 297실 규모의 2성급 도심 호텔이다. 서울 지하철 을지로4가역 인근에 있어 동대문 관광특구와의 접근성이 뛰어나다.

코람코는 이번 인수를 통해 건물 전반에 대한 리모델링을 진행하고 공간 효율화 설계를 통해 객실 수를 기존 297실에서 336실로 확대할 계획이다. 시설 수준 역시 4성급 호텔로 상향하고 수익성도 동시에 높인다는 방침이다.

코람코는 "프랑스 아코르(Accor) 그룹의 브랜드인 '머큐어'를 적용해 호텔의 브랜드 경쟁력을 강화한다"라며 "머큐어는 글로벌 인지도가 높은 브랜드로 외국인 관광객 비중이 높은 을지로·동대문 권역의 수요 특성을 고려한 선택"이라고 전했다.

이어 "도심 호텔 공급이 제한적인 상황에서 관광 수요 회복 국면을 선제적으로 반영한 투자"라고 덧붙였다.

코람코는 향후 운영 효율 개선과 시설 고급화를 통해 자산의 펀더멘털을 강화하고, 중장기적으로 매각 시점의 자산 가치를 극대화한다는 방침이다.

이강희 코람코자산운용 호텔팀장은 "유파이브 호텔은 입지적 경쟁력에도 불구하고 그동안 운영 효율이 충분히 발현되지 못했던 자산"이라며 "글로벌 브랜드 도입과 객실 수 확대를 포함한 밸류애드 전략을 통해 도심 숙박 수요를 선점하고 자산 가치를 단계적으로 끌어올릴 계획"이라고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



