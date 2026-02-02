공주알밤, 가공 넘어 뷰티 산업 진출



율피 핸드크림 개발… 밤 산업 고부가가치화 시동



공주알밤이 식탁을 넘어 뷰티 산업으로 영역을 넓히고 있다. 단순 농산물 가공을 넘어 산업 다각화에 나서며, 지역 특산물의 새로운 성장 가능성을 보여줬다.

충남 공주시는 지역 대표 특산물인 공주알밤을 활용한 가공상품 개발 성과를 공개하며, 밤 산업의 고부가가치화와 융복합 산업 육성에 속도를 내겠다고 2일 밝혔다.

시는 그동안 공주알밤의 활용 범위를 넓히기 위해 가공기술과 제품 연구를 꾸준히 추진해 왔다.

이를 통해 공주알밤찹쌀떡, 공주알밤 율피조청, 공주알밤 구운한과 등 다양한 가공식품을 선보이며 밤 산업의 외연을 확장해 왔다.

최근에는 공주알밤 가공 과정에서 발생하는 부산물인 '율피'에 주목해 화장품 분야로까지 활용 영역을 넓혔다.

시는 율피 추출물을 함유한 핸드크림을 개발하며, 식품 중심이던 공주알밤의 가치를 뷰티 산업으로 확장하는 데 성공했다.

율피는 예로부터 피부 진정과 보습에 도움을 주는 천연 원료로 알려져 있다.

이번에 개발된 핸드크림은 이러한 특성을 살려 자연친화적인 이미지를 강조했으며, 지역 특산물의 정체성을 제품에 담아낸 것이 특징이다.

이번 성과는 공주알밤의 고부가가치화 가능성과 함께 밤 산업의 산업 구조 전환 가능성을 보여주는 사례로 평가된다.

원물 위주의 생산 구조에서 벗어나 가공·융복합 산업으로 나아가 농가 소득 증대와 지역 산업 경쟁력 강화를 꾀하겠다는 전략이다.

시는 앞으로도 공주알밤을 활용한 가공상품 개발을 지속해 공주를 밤 산업 선도 도시로 자리매김하고, 밤 융복합 산업 기반을 체계적으로 구축해 나갈 방침이다.

이번에 개발된 공주알밤 율피 핸드크림은 오는 4일부터 공주 금강신관공원에서 열리는 '2026 대한민국 밤산업 박람회'에서 전시·홍보될 예정이다.

최원철 시장은 "공주알밤의 가치를 식품에 한정하지 않고 다양한 산업으로 확장해 농가 소득과 지역 산업 경쟁력을 함께 높여 나가겠다"며 "가공상품 개발과 판로 확대를 통해 공주밤 산업의 성장 기반을 지속적으로 넓혀가겠다"고 말했다.





