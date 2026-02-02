본문 바로가기
금융

농협은행, 압류방지 'NH생계비' 계좌 출시

이기민기자

입력2026.02.02 09:18

최대 250만원까지 압류에서 보호

NH농협은행이 2일 압류방지계좌인 'NH생계비 계좌'를 출시했다고 밝혔다. 압류로 인한 생계자금 이용 불편 해소와 기본 생활 안정을 지원하겠다는 취지다.


NH생계비계좌는 전 금융권 1인 1계좌로 운영되는 압류방지계좌로 전 국민 누구나 가입할 수 있다. 최대 250만원까지 압류로부터 보호된다.

농협은행은 이 밖에도 별도 조건 없는 전자금융 타행이체, 자동화기기 출금, 타행 자동화기기 출금(월 3회) 수수료를 면제하는 혜택을 제공한다고 설명했다.


농협은행 관계자는 "본 상품 출시를 통해 금융 취약계층까지 포괄하는 금융 안전망을 강화했다"며, "농협은행은 앞으로도 개인화된 혜택을 제공하는 상품 및 서비스를 지속 확대할 것"이라고 말했다.


이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
