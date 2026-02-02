SK바이오팜, 서울바이오허브와 오픈 이노베이션 출범

유망 바이오 스타트업 공동 발굴

SK바이오팜은 서울시 바이오·의료 스타트업 플랫폼 서울바이오허브와 '오픈 이노베이션 프로그램'을 공식 출범했다고 2일 밝혔다. 중추신경계와 항암 분야를 중심으로 유망 기술을 보유한 초기 바이오 기업을 발굴해 공동 연구와 사업화를 추진한다.

이번 프로그램은 설립 8년 미만의 제약·바이오 스타트업과 예비 창업자를 대상으로 한다. 중추신경계 항암 인공지능 노화 비미용 분야 등에서 SK바이오팜의 연구 수요에 부합하는 기술을 보유한 기업이 대상이다. 심사를 통해 2개 기업을 선정한다.

선정 기업에는 기술실증과 글로벌 신약 개발 전 주기 공동연구 기회가 제공된다. 연구개발 컨설팅과 함께 서울바이오허브 입주 공간과 임대료 지원도 포함된다. SK바이오팜과는 별도 협약을 체결한다.

SK바이오팜은 뇌전증 치료제 세노바메이트를 독자 개발해 미국 시장에 출시하며 연구개발부터 상업화까지 전 주기 경험을 축적해 왔다. 이번 프로그램에서는 이 같은 경험을 스타트업과 공유하고 실질적인 협력 성과로 연결하는 데 초점을 맞췄다.

회사 측은 올해 오픈 이노베이션 센터를 신설하고 신규 모달리티 연구와 외부 협력을 병행하는 전략을 추진하고 있다. 서울바이오허브와의 이번 프로그램은 해당 센터 출범 이후 첫 협력 사례다.

김현우 서울바이오허브사업단 단장은 "국내에서 독자 개발 신약을 미국 시장에 안착시킨 경험을 갖춘 기업과의 협력"이라며 "스타트업이 글로벌 신약 개발 과정을 직접 접할 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 "신약 개발과 상업화 과정에서 축적한 경험을 스타트업과 공유하겠다"며 "글로벌 경쟁력을 갖춘 성과로 이어지길 기대한다"고 말했다.

프로그램 참여 신청과 세부 내용은 서울바이오허브 홈페이지에서 확인하면 된다.





박정연 기자



