중기연, KOSI 심포지엄 개최…"벤처·스타트업 근로방식 논의"

이서희기자

입력2026.02.02 09:13

오는 5일 여의도 글래드 호텔
벤처·스타트업의 근로시간 운용 방안

중소벤처기업연구원이 '2026년 제1차 KOSI 심포지엄'을 개최한다고 2일 밝혔다.

2026년 제1차 KOSI 심포지엄 웹포스터. 중기연

2026년 제1차 KOSI 심포지엄 웹포스터. 중기연

이번 심포지엄은 오는 5일 오전 10시 서울 영등포구 여의도 글래드 호텔에서 열린다. '벤처·스타트업의 근로시간 운용 및 일하는 방식 혁신 방안'을 주제로, 최근 노동정책 환경 변화 속에서 벤처·스타트업의 특성과 성장 단계에 부합하는 근로시간 운영 방식과 유연한 일하는 방식에 대한 정책적 방향을 모색하기 위해 마련됐다.


행사는 조주현 중소벤처기업연구원장의 개회사와 박용순 중소벤처기업부 중소기업정책실장의 축사로 시작된다. 이어 노민선 중소벤처기업연구원 중소기업정책연구실장이 '벤처·스타트업의 효율적 근로시간 운용 및 일하는 방식 혁신 방안'을 주제로 발표를 진행할 예정이다.

이후 진행되는 종합토론에서는 이정민 벤처기업협회 사무총장, 박환수 한국SW·ICT총연합회 사무총장, 최대우 애자일소다 대표, 안준모 고려대 교수, 윤동열 건국대 교수, 김준호 중소벤처기업부 인력정책과장이 참여해 벤처·스타트업 현장의 실제 사례와 제도 개선 방향을 중심으로 심도 있는 논의를 진행할 예정이다.


조주현 중소벤처기업연구원장은 "이번 심포지엄은 노동정책 변화에 대해 다양한 전문가들의 의견을 결집하고, 벤처·스타트업의 혁신성과 유연성을 유지하면서도 근로자 보호와 제도적 안정성을 함께 고려하는 실효성 있는 정책 대안을 모색하는 자리"라며 "향후 정책 설계에 실질적인 정책적 근거를 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
