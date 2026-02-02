하만카돈, 스피커 '사운드스틱5' 출시…"3웨이 음향 설계, 조명 기능↑"

향상된 음향 디테일, 정교해진 컨트롤

출시 이후 애호가 사로잡은 시리즈

더 직관적인 인터페이스, 앱에서 제어

삼성전자의 자회사 하만 인터내셔널의 하만카돈이 대표 스피커 시스템 'SoundSticks(사운드스틱)'의 최신 모델인 'SoundSticks 5(사운드스틱 5)'를 출시한다.

하만카돈 사운드스틱은 출시 이후 독특한 실루엣과 디자인으로 오디오·디자인 애호가들의 주목을 받아왔다. 신제품 사운드스틱 5는 음향 성능과 연결성을 강화해 기존 디자인을 계승했다.

사운드스틱 5는 외관과 기능을 모두 개선했다. 위성 스피커에는 새롭게 통합된 트위터를 적용해 3웨이 음향 설계를 구현했으며, 다운파이어링 방식의 서브우퍼를 통해 깊고 정교한 저음을 제공한다. 듀얼 실크 돔 트위터와 미드레인지 드라이버는 보컬과 악기의 디테일을 보다 섬세하게 구현한다.

하만카돈의 대표 스피커 시스템 'SoundSticks(사운드스틱)'의 최신 모델인 'SoundSticks 5(사운드스틱 5)'. 하만. AD 원본보기 아이콘

디자인 측면에서는 투명 화이트와 스모크 글라스 효과의 블랙 두 가지 컬러 옵션을 제공한다. 앰비언트 조명 시스템도 새롭게 적용됐다. 자연을 테마로 한 5가지 다이내믹 조명 프리셋과 사용자 설정 기능을 지원해 공간과 분위기에 맞춘 연출이 가능하다. 위성 스피커와 서브우퍼에 적용된 조명은 음악 감상과 엔터테인먼트 경험의 몰입도를 높인다.

오리지널 사운드스틱 모델은 뉴욕 현대미술관(MoMA)에 영구 전시되며 디자인 클래식으로 평가받고 있다.

그레이스 고 하만 인터내셔널 아시아태평양 컨슈머 오디오 총괄은 "하만카돈 사운드스틱는 우아한 디자인과 뛰어난 음질의 조화를 상징해 왔다"며 "사운드스틱 5는 오리지널 모델의 미래지향적 유산을 계승하면서 시각적·청각적·사용자 경험 전반에서 의미 있는 발전을 이뤘다"고 말했다.

사운드스틱 5는 직관적인 사용자 인터페이스도 강화했다. 오른쪽 위성 스피커 하단에 터치 감응식 컨트롤을 배치했으며, 조명과 이퀄라이저(EQ) 설정 등 세부 기능은 '하만 카돈 원(Harman Kardon One)' 앱을 통해 제어할 수 있다. 블루투스 5.4와 오라캐스트(Auracast™)를 지원해 안정적인 무선 연결과 다중 스피커 페어링도 가능하다.

HDMI ARC를 지원해 TV와 간편하게 연결할 수 있으며, 돌비 오디오(Dolby Audio) 기반의 고품질 사운드를 제공한다. 거실, 데스크 환경, 홈 스테레오 시스템 등 다양한 사용 환경에서 활용할 수 있도록 설계됐다.

하만카돈 사운드스틱 5는 블랙과 화이트 두 가지 색상으로 출시되며, 삼성닷컴과 주요 온라인몰에서 판매된다. 출고가는 49만9000원이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



