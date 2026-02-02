한국 딜로이트 그룹, ‘딜로이트 인사이트 앱 3.0’ 출시

소비심리·CEO 서베이 등 주요 지표 시각화

데이터 기반 의사결정 지원 고도화

리포트 기반 퀴즈 탭 신설 및 인기 검색어 도입

한국 딜로이트 그룹이 데이터 지표와 인텔리전스 기능을 대폭 강화한 경제·산업 지식 플랫폼 '딜로이트 인사이트 앱 3.0'을 출시했다고 2일 밝혔다.

이번 앱 개편은 기업 경영진과 실무자가 경제 및 산업 정보를 더 쉽고 빠르게 파악해 실제 비즈니스 의사결정에 즉각 활용할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다. 단순히 정보를 나열하는 방식에서 벗어나 콘텐츠 탐색부터 이해, 활용까지 이어지는 사용자 편의성을 극대화한 것이 특징이다.

가장 눈에 띄는 변화는 '딜로이트 인덱스' 탭의 신설이다. 여기서는 소비심리지수, 자동차 구매의향 지수, CEO 서베이 등 딜로이트가 그동안 축적해온 주요 소비자·경제·경영 지표를 시각화해 제공한다. 이를 통해 사용자는 거시적인 시장 흐름과 기업 심리 변화를 한눈에 확인할 수 있다.

학습 기능과 검색 편의성도 높였다. 딜로이트 리포트의 핵심 내용을 점검할 수 있는 '퀴즈' 기능을 도입했으며, 검색 화면에는 '인기 검색어'를 추가해 시장에서 주목받는 키워드와 이슈를 직관적으로 파악하게 했다.

고객 성공 사례 탐색 체계 역시 전면 개선했다. 글로벌 프로젝트를 통해 검증된 사례들을 주요 이슈, 서비스, 산업 기준으로 분류해 사용자가 자신에게 필요한 사례를 더 빠르고 정확하게 찾을 수 있도록 했다. 이 밖에도 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'과 아시아태평양경제협력체(APEC) 등 글로벌 주요 이벤트 현장 리포트와 전문가 인터뷰 등 멀티미디어 콘텐츠를 메인에 배치하고 가독성을 높였다.

손재호 한국 딜로이트 그룹 성장전략 부문 대표는 "복합적인 경제 불확실성 속에서 기업 리더들에게 필요한 것은 정보의 양이 아니라, 의사결정에 바로 활용할 수 있는 구조화된 인텔리전스"라며 "이번 개편을 통해 딜로이트 인사이트 앱 3.0은 데이터, 콘텐츠, 사용자 경험을 결합해 비즈니스 판단을 실질적으로 지원하는 플랫폼으로 진화했다"고 말했다.

한국 딜로이트 그룹은 앱 출시를 기념해 내달 13일까지 리포트 퀴즈 이벤트를 진행하며, 참여자 중 추첨을 통해 갤럭시 워치 등 다양한 경품을 증정할 계획이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



