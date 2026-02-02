대신증권, MTS 뱅킹서비스 ‘간편모드’ 신설…편의성 제고

대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 30,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,300 2026.02.02 개장전(20분지연) 관련기사 대신증권, 500억 유상증자…뉴마레제십이차에 제3자배정[2025국감]은행·카드 콜센터 상담사 10명 중 9명 간접고용 [특징주]'금리인하 기대감'…증권주, 동반 강세 전 종목 시세 보기 close 은 모바일트레이딩시스템(MTS) 사이보스와 크레온의 뱅킹 서비스에 '간편모드'를 신설했다고 2일 밝혔다.

MTS 뱅킹서비스 ‘간편모드’ 신설. 대신증권 AD 원본보기 아이콘

이번 개편은 사용자 편의성과 금융 안전성을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 간편모드에선 고객들이 자주 사용하는 기능만 모아볼 수 있다. 입출금, 이체, 거래내역 조회 등 주요 서비스를 직접 설정해 개인 맞춤형 화면으로 이용이 가능해졌다.

입출금 내역 검색 기능도 대폭 강화됐다. 거래주체, 금액, 메모 등 다양한 조건을 활용한 세부 검색이 가능해져 자금 흐름을 보다 효율적으로 관리할 수 있다. 거래가 잦은 투자자나 법인 고객의 활용도가 높을 것으로 기대된다.

금융 범죄에 대응하기 위해 금융사기 예방 서비스도 강화했다. 의심스러운 거래가 감지될 경우 소비자에게 경보를 제공하며, 금융 피해 발생 시 즉시 신고할 수 있는 전용 탭을 만들어 신속한 대응이 가능하도록 했다.

대신증권 관계자는 "고객의 실제 이용 행태를 반영해 편의성과 안전성을 동시에 강화했다"며 "앞으로도 디지털 금융 환경에서 고객 중심의 서비스 개선을 지속해 나아가겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>