본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

KT, 양산 원동습지에 IoT 기반 자동기상관측장비 설치

노경조기자

입력2026.02.02 09:08

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

원격으로 주요 기상 요소 상시 관측·전송
습지 생태 변화·생물다양성 연구에 활용

KT는 세계 습지의 날을 맞아 경남 양산시 원동습지에 자동기상관측장비를 설치했다고 2일 밝혔다.


KT와 국립생태원 직원들이 양산 원동습지에 자동기상관측장비를 설치하고 측정 상황과 데이터를 태블릿PC로 원격 모니터링하고 있다. KT 제공

KT와 국립생태원 직원들이 양산 원동습지에 자동기상관측장비를 설치하고 측정 상황과 데이터를 태블릿PC로 원격 모니터링하고 있다. KT 제공

AD
원본보기 아이콘


해당 자동기상관측장비는 생물다양성 보전을 목적으로 KT가 자사의 사물인터넷(IoT) 통신 기술을 습지 현장에 적용한 첫 사례다. KT와 국립생태원은 지난해 8월 기후 변화로 급감하고 있는 생물다양성을 보전하기 위한 업무협약을 맺었다.

재생에너지(태양광)로 운영되는 자동기상관측장비는 저전력·원격 통신이 가능해 기온, 강수량, 습도 등 주요 기상 요소를 상시 관측하고 데이터를 실시간으로 전송할 수 있다. 축적된 기상 데이터는 국립생태원이 습지 생태 변화 분석과 습지 생물다양성 관련 연구 목적으로 활용할 예정이다.


KT는 국립생태원, 양산시와 협력해 생태계 교란종 제거, 보호종 서식 환경 개선 등 현장 중심의 생물다양성 보전 활동을 단계적으로 확대할 계획이다.


오태성 KT ESG경영추진실장(상무)는 "디지털 기술을 바탕으로 전문기관과 협력해 기후 변화 대응과 생물다양성 보전 활동을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등에 '유심 연금술' 진위 논란 "버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

어묵국물에 막걸리병 풍덩, 왜

실수로 만든 불량 장난감이 '대박'…"회사 시달리는 나 같아"

잡스 서명 '애플 첫 수표', 경매가 얼마?…"역대 최고가"

"케데헌에 빠진 美…이제 한국어 배우기 열풍" 외신 조명

은행권, 최대 350% 성과급주 4.9일제 합의

美민주, 텍사스 보궐선거 승리…공화와 하원 4석 격차

새로운 이슈 보기