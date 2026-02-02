CJ바이오사이언스, 장내 미생물 맞춤형 식이 솔루션 상반기 추진

CJ바이오사이언스가 한국인 장내 마이크로바이옴 연구 데이터를 바탕으로 개인 맞춤형 식이 솔루션 사업화를 올해 상반기 추진한다고 2일 밝혔다.

CJ바이오사이언스 로고 AD 원본보기 아이콘

CJ바이오사이언스는 최근 건강한 한국인 정상인을 대상으로 한 전 생애주기 장내 마이크로바이옴 분석 연구를 통해, 연령에 따른 장내 미생물의 구성과 특성 변화를 체계적으로 정리한 분석 체계를 구축했다. 683명 규모의 정상인 코호트를 기반으로 장 유형과 연령대에 따라 달라지는 장내 미생물 구성과 특성을 종합적으로 분석한 것이 특징이다.

삼성서울병원 및 강원대와 진행한 CAR T-세포 치료 공동연구에서는 환자의 장내 미생물과 혈청 대사체를 분석해 치료 반응 및 면역 관련 부작용과 연관된 미생물 신호와 특성이 확인됐다. 연구진은 장내 미생물의 구성과 미생물이 만들어내는 물질의 특성이 치료 반응과 통계적으로 유의한 연관성을 보였다는 점을 제시했다.

회사는 이번 연구를 통해 장내 미생물이 실제로 이용하는 탄수화물(MAC, Microbiota Accessible Carbohydrate)을 개인별 장 상태에 맞춰 설계하는 접근법에 주목하고 있다. 모든 사람에게 동일한 식이섬유를 제공하는 방식이 아니라, 개인의 장내 미생물 구성과 특성에 따라 활용 가능한 탄수화물의 종류와 특성을 달리하는 방식이다.

연구 결과는 한국미생물·생명공학회 2026 동계심포지엄에서 공개됐으며, 미국혈액학회 공식 저널 Blood Advances 최근호에 게재됐다.

CJ바이오사이언스 관계자는 "한국인 장내 마이크로바이옴 데이터를 장기적으로 축적한 연구 성과가 개인별 장 상태를 고려한 식이 설계 논의의 과학적 배경이 되고 있다"며 "MAC 개념을 기반으로 한 개인 맞춤형 식이 솔루션 사업화를 올해 상반기 중 본격 추진할 계획"이라고 밝혔다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>