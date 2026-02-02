제일약품, 슈퍼 항생제 '페트로자' 출시…중증 감염환자 치료 기대

'트로이 목마' 기전 사이드로포어 세팔로스포린계 항생제

기존 항생제로는 치료가 불가능한 다제내성 그람음성균 감염 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공할 수 있는 슈퍼 항생제가 국내에 출시됐다.

제일약품 제일약품 271980 | 코스피 증권정보 현재가 14,580 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,560 2026.02.02 개장전(20분지연) 관련기사 온코닉테라퓨틱스 “자큐보, 위궤양 임상 3상서 치유 효과 재확인”제일약품, '제일 플로깅' 캠페인 실시…ESG 경영 실천 강화제일파마홀딩스 전 계열사, ISO 37001·37301 통합 인증 획득 전 종목 시세 보기 close 은 사이드로포어 세팔로스포린 계열 항생제 '페트로자주(Fetroja, 성분명 세피데로콜)'를 출시했다고 2일 밝혔다.

페트로자는 일본 시오노기제약이 개발한 신약으로, 제일약품은 지난 2022년 시오노기 측과 국내 독점 공급 계약을 체결한 이후 식품의약품안전처 품목 허가와 보험급여를 적용받아 이달 출시가 확정됐다. '트로이 목마' 기전의 사이드로포어 세팔로스포린계 항생제가 국내 출시되는 것은 이번이 처음이다.

페트로자는 기존 항생제로는 치료가 불가능한 다제내성 그람음성균 감염 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공할 수 있는 슈퍼 항생제다. 국내 항생제 내성(AMR) 환자의 급격한 증가에도 불구하고 적절한 치료 옵션이 부족했던 의료 현장에 실질적인 대안을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

이 항생제는 세균이 생존을 위해 흡수하는 철분을 이용해 세균 내부로 침투하는 이른바 트로이 목마 기전을 세계 최초로 구현했다. 이는 기존 항생제의 침투를 막아내던 강력한 내성균의 방어벽을 무력화시키는 효과가 있다.

특히 복잡성 요로감염(cUTI) 및 원내 감염 폐렴(HABP/VABP) 환자 중 카바페넴 내성 장내세균(CRE) 등 기존 치료제 사용이 극히 제한적이었던 중증 감염 환자들에게 사실상 마지막 치료 수단으로서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

제일약품 관계자는 "항생제 내성은 현대 의학이 직면한 중대한 과제 중 하나로, 페트로자는 적절한 치료제가 없어 고통받던 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제시했다는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 의료진이 보다 효과적으로 다제내성 그람음성균 감염증을 치료할 수 있도록 혁신적인 솔루션을 지속해서 공급하겠다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>