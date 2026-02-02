본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

제일약품, 슈퍼 항생제 '페트로자' 출시…중증 감염환자 치료 기대

조인경기자

입력2026.02.02 09:04

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'트로이 목마' 기전 사이드로포어 세팔로스포린계 항생제

기존 항생제로는 치료가 불가능한 다제내성 그람음성균 감염 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공할 수 있는 슈퍼 항생제가 국내에 출시됐다.


제일약품, 슈퍼 항생제 '페트로자' 출시…중증 감염환자 치료 기대
AD
원본보기 아이콘

제일약품 은 사이드로포어 세팔로스포린 계열 항생제 '페트로자주(Fetroja, 성분명 세피데로콜)'를 출시했다고 2일 밝혔다.

페트로자는 일본 시오노기제약이 개발한 신약으로, 제일약품은 지난 2022년 시오노기 측과 국내 독점 공급 계약을 체결한 이후 식품의약품안전처 품목 허가와 보험급여를 적용받아 이달 출시가 확정됐다. '트로이 목마' 기전의 사이드로포어 세팔로스포린계 항생제가 국내 출시되는 것은 이번이 처음이다.


페트로자는 기존 항생제로는 치료가 불가능한 다제내성 그람음성균 감염 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공할 수 있는 슈퍼 항생제다. 국내 항생제 내성(AMR) 환자의 급격한 증가에도 불구하고 적절한 치료 옵션이 부족했던 의료 현장에 실질적인 대안을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.


이 항생제는 세균이 생존을 위해 흡수하는 철분을 이용해 세균 내부로 침투하는 이른바 트로이 목마 기전을 세계 최초로 구현했다. 이는 기존 항생제의 침투를 막아내던 강력한 내성균의 방어벽을 무력화시키는 효과가 있다.

특히 복잡성 요로감염(cUTI) 및 원내 감염 폐렴(HABP/VABP) 환자 중 카바페넴 내성 장내세균(CRE) 등 기존 치료제 사용이 극히 제한적이었던 중증 감염 환자들에게 사실상 마지막 치료 수단으로서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있다.


제일약품 관계자는 "항생제 내성은 현대 의학이 직면한 중대한 과제 중 하나로, 페트로자는 적절한 치료제가 없어 고통받던 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제시했다는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 의료진이 보다 효과적으로 다제내성 그람음성균 감염증을 치료할 수 있도록 혁신적인 솔루션을 지속해서 공급하겠다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등에 '유심 연금술' 진위 논란 "버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

어묵국물에 막걸리병 풍덩, 왜

실수로 만든 불량 장난감이 '대박'…"회사 시달리는 나 같아"

잡스 서명 '애플 첫 수표', 경매가 얼마?…"역대 최고가"

"케데헌에 빠진 美…이제 한국어 배우기 열풍" 외신 조명

은행권, 최대 350% 성과급주 4.9일제 합의

美민주, 텍사스 보궐선거 승리…공화와 하원 4석 격차

새로운 이슈 보기