[오늘의신상]'지함보 포장' 서비스까지…설화수, 2026년 설 선물 세트

한예주기자

입력2026.02.02 09:22

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'설날엔, 설레는 설화수와 함께'

아모레퍼시픽의 설화수가 2026년 설을 맞아 선물 세트를 출시한다고 2일 밝혔다.


최근 '하퍼스 바자'가 진행한 소비자 조사에 따르면, 응답자들은 명절 선물을 고를 때 가격대와 실용성, 받는 사람의 취향을 주요 기준으로 고려하는 경향을 보이고 있다. 주목할 점은 최근 2년 내 명절 선물로 화장품을 주거나 받아본 경험이 있는 응답자가 70%에 달할 정도로 다수를 차지했다는 점이다. 이들은 실용성과 함께 선물용 패키지 및 구성의 완성도를 화장품 선물의 장점으로 인식했다. 특히 해당 조사에서 설화수는 세대를 아울러 신뢰받는 브랜드이자 선물로서의 상징성을 잘 갖춘 브랜드로 평가됐다.

설화수 2026 설 선물 세트 연출 이미지. 아모레퍼시픽

설화수는 '설날엔, 설레는 설화수와 함께'라는 메시지와 함께 올해 설 선물 세트를 구성했다. 브랜드 대표 베스트셀러 제품을 중심으로 세트를 구성했으며, 다양한 프로모션 혜택을 더해 부담을 덜고 완성도를 높였다.


북촌 설화수의 집과 도산 플래그십 스토어 및 일부 백화점과 온라인 판매처에서는 설 선물 세트 구매 고객에게 설화수만의 '지함보 포장 서비스'가 제공된다. 한국 전통 보자기에서 영감을 받은 지함보 포장은 선물을 전하는 순간까지 고려한 설화수의 철학을 담아내 명절 선물이 지닌 정성과 품격을 한층 높여준다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
