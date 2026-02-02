본문 바로가기
현대차그룹, 설 앞두고 협력사 납품대금 2조 조기 지급

오현길기자

입력2026.02.02 09:02

1차 협력사 대금 조기 지급 권고
임직원 봉사활동·식사 지원 등 상생활동

현대자동차그룹이 설 명절을 앞둔 협력사에 납품대금 2조원을 조기 지급하고 취약계층을 지원하는 등 상생 활동에 나선다.


현대차 그룹은 협력사의 자금 부담을 덜어 경영 안정을 돕고 활력을 불어넣기 위해 납품대금 2조768억원을 당초 지급일보다 최대 12일 앞당겨 지급할 계획이라고 2일 밝혔다.

현대차그룹, 설 앞두고 협력사 납품대금 2조 조기 지급
현대차·기아를 비롯해 현대모비스, 현대건설, 현대제철, 현대글로비스 등 주요 그룹사가 동참하며, 부품 및 원자재, 소모품 등을 거래하는 6000여개 협력사가 대상이다.

현대차그룹은 1차 협력사도 2·3차 협력사에 납품대금을 조기 지급하도록 권고해 선순환을 적극 유도하기로 했다. 2·3차 협력사까지 재정 관리의 불확실성을 해결하고, 안정적 운영을 지원하는 등 조기 지급의 실질적 효과를 높이겠다는 의도다.


현대차그룹은 지난해 설과 추석에도 각 2조446억원, 2조228억원의 대금을 조기 지급한 바 있다.


현대차그룹 관계자는 "경제 불확실성이 커진 가운데 자금 수요가 많은 설 명절을 맞아 협력사 납품대금을 조기 지급하기로 했다"며 "협력사에 실질적 도움이 될 수 있는 다양한 지원방안을 마련할 것"이라고 밝혔다.

또 현대차그룹 임직원은 전국 사업장별로 주변 취약 계층 등 이웃을 위해 필요 물품 전달 및 배식 봉사 등 따뜻한 설 연휴를 보낼 수 있도록 온정의 손길을 전할 계획이다. 현대차, 기아, 현대모비스 임직원은 결연기관 및 취약 계층을 대상으로 기부금과 필요 물품 등을 전달하고, 복지시설 내 임직원 봉사활동 등을 진행한다.


현대제철, 현대건설, 현대로템, 현대트랜시스는 저소득층 아동 및 어르신 등 소외 이웃들을 위해 밑반찬 제공을 비롯해 식사 대접, 배식 봉사 및 무료 급식소 식자재 지원 등 다양한 지원활동을 펼친다. 현대위아는 지역 농산물을 원재료로 한 샌드 쿠키를 만들어 판매하고, 수익 전액을 지역 산불 피해지역 산림 복원 사업에 기부할 방침이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
