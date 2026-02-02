농심 '신라면 골드', 출시 한 달 1000만봉 돌파

'신라면 40주년' 기념 출시

매운맛·닭육수 감칠맛 호평

농심이 신라면 출시 40주년을 맞아 선보인 '신라면 골드'가 출시 초반부터 큰 인기를 얻고 있다.

농심은 지난달 2일 출시한 '신라면 골드'의 판매량이 출시 약 한 달 만에 1000만 봉을 돌파했다고 2일 밝혔다. 이마트에서는 출시 이후부터 지난달 29일까지 라면 카테고리 누적 매출액이 농심 신라면, 짜파게티에 이은 3위로 올라섰다.

신라면 골드는 농심이 신라면 출시 40주년을 기념해 글로벌 라면시장의 주요 풍미인 닭고기 국물 맛을 신라면 고유의 한국적인 매운맛과 결합한 제품이다. 닭고기를 우려낸 진하고 감칠맛 나는 육수에 강황과 큐민으로 닭 육수와 어우러지는 독특한 향을 구현했다.

온라인상에도 신라면 골드에 대한 소비자 호평이 잇따르고 있다. 각종 SNS 및 커뮤니티에는 "신라면의 매운맛과 닭 육수의 감칠맛이 조화롭다", "강황과 큐민이 주는 색다른 향으로 글로벌 요리를 먹는 기분" 등 긍정적인 반응이 확산되고 있다.

한편 올해 경영지침을 'Global Agility & Growth'로 설정하고 글로벌 성과를 강조하고 있는 농심은 이번 신라면 골드의 흥행을 최근 추진해 온 적극적인 글로벌 사업의 성과로 분석하고 있다.

신라면 골드는 농심이 지난 2023년 해외 전용 제품으로 출시해 영국, 호주, 말레이시아 등에서 인기를 끈 '신라면 치킨'을 모티브로 개발됐다. 해외에서 검증된 '글로벌 신라면'의 이색적인 풍미를 국내 소비자 입맛에 맞게 재해석한 전략이 주효했다는 평가다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



