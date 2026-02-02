하나카드, 영세 가맹점 매입대금 12兆 조기지급

200만 가맹점 대상

무이자할부 혜택도

"매출 증대 지원"

하나카드는 총 12조원 규모의 매출대금 조기지급 프로그램을 시행하는 등 다양한 소상공인 지원 활동을 실시한다고 2일 밝혔다.

먼저 매출대금 조기지급은 매입일 기준 'D+1일'에서 'D+0일'로 하루 앞당겨 즉시 지급하는 것으로 하나카드 200만 영세가맹점을대상으로 지원한다. 매출대금 조기지급은이달부터 시작해 올해 연말까지 실시할 예정이며, 현재 어려운 경제사정으로 자금 회전에 어려움을 겪는 소상공인에게 바로 체감 가능한 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

하나카드의 이번 지원 프로그램은 기업의 사회적 책임과 금융 취약계층과의 동반성장을 위한 활동으로 하나금융그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 전략을 실천하기 위해 기획됐다. 앞서 하나카드는 지난 2023년 7월에도 3000억원 규모 상생 금융 지원을 실시했다. 소상공인 유동성 지원 차원에서 매출대금 조기지급 프로그램을 약 19개월간 진행했다.

또한 소비 촉진을 유도하기 위한 소상공인 가맹점 지원 사업도 실시할 예정이다. 중소 사업자의 매출 증대를 지원하기 위한 차원으로, 1분기 중 연매출 10억원 이하 중소 개인사업자 가맹점 중 고단가 거래 비중 등 조건을 고려해 선정된 가맹점에서 하나카드를 이용하는 손님 대상 2~3개월 무이자할부 혜택을 제공한다는 방침이다.

이에 더해 그룹의 소상공인 금융특화 브랜드 '하나 더 소호(HANA THE SOHO)' 관련 소상공인 맞춤 상품 및 연계 서비스를 출시하며 동반성장을 지원하고 있다. 지난해 3월 출시된 개인사업자 전용 '하나 더 소호 신용카드'와 마이데이터 기반 '사장님 서비스'가 대표적이다.

하나 더 소호 신용카드는 사업자가 사업을 안정적으로 운영하고 경비성 매출 부담을 줄일 수 있도록 통신·유류·택배비 등 사업 관련 주요 항목에 혜택을 집중했다. 사장님 서비스의 경우 주변 상권을 분석해 매장 정보를 제공하고, 매출 데이터를 활용한 매장 방문 손님 상세 리포트를 제공하는 방식으로 매장 종합 진단 서비스를 무상 제공하는 게 특징이다.

성영수 하나카드 대표이사 사장은 "이번 지원 활동이 소상공인, 취약계층과 동반성장할 수 있는 마중물이 되길 기대한다"며 "앞으로도 실질적 보탬이 되는 지원 사업을 통해 소상공인들에게 든든한 금융 파트너 역할을 다할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



