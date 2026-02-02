수원시, 취업 청년에 면접 정장 무료 대여

경기 수원시가 취업 준비 청년에게 면접 정장을 무료로 대여하는 '청나래' 사업을 2일부터 시작한다.

청나래는 취업 면접을 준비하는 19~39세 수원 청년에게 정장 상·하의, 셔츠, 블라우스, 넥타이를 무료로 대여해주는 사업이다.

1년에 3회 빌릴 수 있으며 대여 기간은 4일이다. 3회 이상 대여하는 청년에게는 대여료를 할인해 준다.

주요 대여점은 ▲슈트바인(장안구 경수대로994번길 31) ▲보이드 턱시도&수트 렌탈(권광로123번길 23) ▲디에리스(팔달구 중부대로170번길 17) ▲슈트패브릭(중부대로 88-5) ▲슈트갤러리(영통구 에듀타운로 108) 등 5개 업체다.

빌리는 방법은 수원청년포털(www.swyouth.kr)에 들어가 '청나래'를 클릭한 뒤 예약하면 된다.

수원시 관계자는 "청나래 사업이 취업을 준비하는 수원 청년들의 경제적 부담을 줄이는 데 도움이 되길 바란다"며 "청나래가 청년 취업의 밑거름이 됐으면 한다"고 말했다.





