수원시, 취업 청년에 면접 정장 무료 대여

이영규기자

입력2026.02.02 08:49

경기 수원시가 취업 준비 청년에게 면접 정장을 무료로 대여하는 '청나래' 사업을 2일부터 시작한다.


청나래는 취업 면접을 준비하는 19~39세 수원 청년에게 정장 상·하의, 셔츠, 블라우스, 넥타이를 무료로 대여해주는 사업이다.

1년에 3회 빌릴 수 있으며 대여 기간은 4일이다. 3회 이상 대여하는 청년에게는 대여료를 할인해 준다.


경기 수원시가 취업 청년에게 면접정장을 무료로 대여해준다. 사진은 안내 포스터

경기 수원시가 취업 청년에게 면접정장을 무료로 대여해준다. 사진은 안내 포스터

주요 대여점은 ▲슈트바인(장안구 경수대로994번길 31) ▲보이드 턱시도&수트 렌탈(권광로123번길 23) ▲디에리스(팔달구 중부대로170번길 17) ▲슈트패브릭(중부대로 88-5) ▲슈트갤러리(영통구 에듀타운로 108) 등 5개 업체다.


빌리는 방법은 수원청년포털(www.swyouth.kr)에 들어가 '청나래'를 클릭한 뒤 예약하면 된다.

수원시 관계자는 "청나래 사업이 취업을 준비하는 수원 청년들의 경제적 부담을 줄이는 데 도움이 되길 바란다"며 "청나래가 청년 취업의 밑거름이 됐으면 한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
