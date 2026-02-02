본문 바로가기
"차량 매각 더욱 편리하게"…케이카, '내차팔기 홈서비스' 새단장

이승진기자

입력2026.02.02 08:44

K Car(케이카)가 사용자 중심의 이용 편의 개선을 위해 '내차팔기 홈서비스'를 전면 개편했다고 2일 밝혔다.


이번 개편은 소비자 이용 편의 측면의 UI/UX(사용자 상호작용/경험) 개선이 주목적이다.

먼저 신청 절차를 2단계로 간소화해 차량 정보와 서류를 여러 번 확인해야 하는 불편을 없앴다. 두번째로 소유권, 저당권 등 이력을 담고 있는 자동차 등록원부를 기반으로 접수를 진행함으로써 더욱 정확한 견적을 제공받을 수 있게 되었다. 이와 함께 신청 진행 상황을 화면에서 바로 확인할 수 있도록 개선해, 처음 이용하는 고객도 어렵지 않게 서비스를 이용할 수 있도록 했다.

케이카 '내차팔기 홈서비스' 모습. 케이카

110만 고객의 선택을 받은 케이카의 '내차팔기 홈서비스'는 차량평가사가 원하는 시간에 직접 방문해 차량을 진단하고 정확한 견적을 책정해 주는 서비스로 흥정 없이 매각할 수 있다는 점이 고객들의 호응을 얻고 있다. 또한 바로 매각을 원할 때에는 하루 만에 입금까지 깔끔하게 끝나는 것 또한 장점으로 꼽히고 있다.


케이카의 차량 관리 서비스 '마이카'와 연계해서도 '내차팔기 홈서비스'를 이용할 수 있다. 차량 시세 확인 후 마이카 화면 내 내차팔기 홈서비스 접수 링크를 통해 간단히 신청할 수 있다.


케이카는 내차팔기 개편을 기념해 2월 5일부터 28일까지 이벤트를 진행한다. 내차팔기 간편 접수 이후 매각까지 완료한 고객 전원에게 커피 기프티콘을 증정한다. 자세한 내용은 케이카 공식 웹·앱을 통해 확인할 수 있다.

정인국 케이카 사장은 "케이카의 '내차팔기 홈서비스'는 신뢰할 수 있는 시세 데이터를 바탕으로 고객이 안심하고 차량을 매각할 수 있는 특징이 있다"며 "향후에도 지속적인 서비스 개선을 통해 더욱 편리하고 안전하게 차량을 거래할 수 있는 플랫폼 서비스를 제공할 것"이라고 전했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
