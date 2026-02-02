"최대 80% 할인"…SSG닷컴, '리빙 쓱세일' 연다

오는 8일까지 진행

매일 한정수량 타임딜, 유명가구 라방 행사 전개

SSG닷컴은 신학기와 이사철을 맞아 오는 8일까지 리빙 카테고리 할인전 '리빙 쓱세일'을 진행한다고 2일 밝혔다.

르크루제·휘슬러(주방용품), 파르페(침구류), 스타벅스(텀블러), 듀벨(욕실용품) 등 리빙 대표 브랜드 상품을 최대 80% 할인가에 선보인다.

'타임딜'을 통해 테팔 프라이팬 세트, 템퍼 베개, 지누스 매트리스 등을 선착순 판매한다.

'쓱라이브' 채널에서는 가구 브랜드 시디즈(2일), 시몬스(4일), 한샘(5일), 까사미아(6일) 라이브 방송을 진행한다. 방송 중 구매 고객에게는 추가 할인과 사은품을 제공한다.

행사 기간 신세계몰 최대 12% 할인 쿠폰과 신세계백화점몰 최대 10% 할인 쿠폰을 각 2매씩 지급한다. 행사 카드 결제 시 청구 할인도 가능하다.

쓱세븐클럽 회원 전용 할인 쿠폰과 특가 상품도 준비했다. 쓱닷컴은 멤버십 회원에게 15% 할인 쿠폰을 추가로 제공하며, 오는 5일 오전 9시부터 르크루제 머그&트레이 세트, 조선호텔 타월 세트, 글라스락 선물 세트를 한정 수량으로 판매한다.

SSG닷컴 관계자는 "고객에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 할인 행사 폭을 키웠다"며 "쓱세븐클럽에 가입하면 더 큰 혜택을 누릴 수 있다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



