본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

"최대 80% 할인"…SSG닷컴, '리빙 쓱세일' 연다

한예주기자

입력2026.02.02 09:04

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 8일까지 진행
매일 한정수량 타임딜, 유명가구 라방 행사 전개

SSG닷컴은 신학기와 이사철을 맞아 오는 8일까지 리빙 카테고리 할인전 '리빙 쓱세일'을 진행한다고 2일 밝혔다.


르크루제·휘슬러(주방용품), 파르페(침구류), 스타벅스(텀블러), 듀벨(욕실용품) 등 리빙 대표 브랜드 상품을 최대 80% 할인가에 선보인다.

'타임딜'을 통해 테팔 프라이팬 세트, 템퍼 베개, 지누스 매트리스 등을 선착순 판매한다.


SSG닷컴, '리빙 쓱세일' 개최. SSG닷컴

SSG닷컴, '리빙 쓱세일' 개최. SSG닷컴

AD
원본보기 아이콘

'쓱라이브' 채널에서는 가구 브랜드 시디즈(2일), 시몬스(4일), 한샘(5일), 까사미아(6일) 라이브 방송을 진행한다. 방송 중 구매 고객에게는 추가 할인과 사은품을 제공한다.


행사 기간 신세계몰 최대 12% 할인 쿠폰과 신세계백화점몰 최대 10% 할인 쿠폰을 각 2매씩 지급한다. 행사 카드 결제 시 청구 할인도 가능하다.

쓱세븐클럽 회원 전용 할인 쿠폰과 특가 상품도 준비했다. 쓱닷컴은 멤버십 회원에게 15% 할인 쿠폰을 추가로 제공하며, 오는 5일 오전 9시부터 르크루제 머그&트레이 세트, 조선호텔 타월 세트, 글라스락 선물 세트를 한정 수량으로 판매한다.


SSG닷컴 관계자는 "고객에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 할인 행사 폭을 키웠다"며 "쓱세븐클럽에 가입하면 더 큰 혜택을 누릴 수 있다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등에 '유심 연금술' 진위 논란 "버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

어묵국물에 막걸리병 풍덩, 왜

실수로 만든 불량 장난감이 '대박'…"회사 시달리는 나 같아"

잡스 서명 '애플 첫 수표', 경매가 얼마?…"역대 최고가"

"케데헌에 빠진 美…이제 한국어 배우기 열풍" 외신 조명

은행권, 최대 350% 성과급주 4.9일제 합의

美민주, 텍사스 보궐선거 승리…공화와 하원 4석 격차

새로운 이슈 보기