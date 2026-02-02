'코 투여' 기반 뇌종양 면역치료제 개발 도전

서울성모병원 안스테반 교수 연구팀

과기정통부 신진연구 과제 선정

서울성모병원은 안스데반 신경외과 교수 연구팀이 코를 통해 면역세포를 뇌로 전달하는 비강 투여 기반 교모세포종 면역치료 연구에 착수한다고 2일 밝혔다.

연구는 과학기술정보통신부 기초연구사업 '신진연구-개척연구' 과제로 선정됐다. 연구 기간은 3년이며 총 3억원이 지원된다.

교모세포종은 성인에서 가장 흔한 악성 원발성 뇌종양이다. 국내에서는 매년 약 600~800명이 새로 진단된다. 최대한의 종양 절제술 이후 항암·방사선 치료를 병행해도 평균 생존기간은 2년 미만에 그친다. 5년 생존율은 10% 미만이다. 표준 항암제인 테모졸로마이드 역시 평균 생존기간을 약 2개월 연장하는 데 그친다. 임상적으로 의미 있는 생존 이득을 입증한 신약은 아직 없다.

면역항암치료는 여러 암종에서 치료 성과를 냈지만 교모세포종에서는 예외로 분류된다. 낮은 돌연변이 부담과 강한 면역억제적 종양미세환경 때문에 면역관문억제제 단독 투여로는 효과를 내기 어렵다는 평가가 지배적이다.

이러한 한계를 보완할 대안으로 입양면역세포치료가 주목받고 있다. 외부에서 강화한 면역세포를 주입해 종양을 직접 공격하는 방식이다. 전임상과 초기 임상에서 일부 가능성이 확인됐다. 다만 정맥 투여 방식은 혈뇌장벽에 가로막혀 뇌 내 전달 효율이 낮고 전신 부작용 위험이 있다는 구조적 한계가 있다.

안 교수팀은 혈뇌장벽을 우회하는 비강 투여 방식에 주목했다. 코 점막을 통해 면역세포를 뇌로 직접 전달하는 비침습적 접근이다. 반복 투여가 가능하고 전신 부작용을 줄일 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다. 연구팀은 선행 전임상 연구에서 키메릭 항원수용체 T(CAR-T) 세포 등 면역세포를 비강으로 투여했을 때 뇌종양 부위 전달과 항종양 효과를 확인한 바 있다.

이번 과제에서는 비강 투여된 면역세포가 어떤 경로로 뇌와 종양 부위에 도달하는지 전달 기전을 규명하는 데 초점을 맞춘다. 전달 효율을 높이기 위한 세포 엔지니어링 전략과 종양미세환경의 면역억제 요소를 조절하는 병합 치료 전략도 함께 검증할 계획이다.

연구팀은 현재 뇌 내 전달과 항종양 효과에 대한 기초 전임상 데이터를 확보한 상태다. 이를 바탕으로 전달 경로 추적과 종양미세환경 변화 분석 등 후속 전임상 연구를 진행 중이다.

비강 투여 기반 면역세포 전달 기술이 확립될 경우 교모세포종뿐 아니라 뇌전이암 등 중추신경계 질환 전반으로 확장 가능한 플랫폼 기술로 발전할 수 있다는 평가다.

안 교수는 "전신 투여와 종양 내 직접 주입의 한계를 넘는 비강 투여 기반 면역세포치료로 교모세포종 치료의 새로운 가능성을 검증하고자 한다"며 "전달 기전과 최적화 전략을 확립해 실질적인 치료 대안으로 이어가고 싶다"고 말했다.





