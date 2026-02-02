[포토] '눈 내린 출근길'

전국 곳곳에 눈이 내린 2일 서울 여의도에서 직장인들이 눈을 밟으며 출근길에 오르고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>