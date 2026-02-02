인천시, 65세 이상 운전면허 반납하면 최대 20만원 준다

인천시는 '고령자 운전면허 자진반납 제도' 장려금을 올해부터 최대 20만원까지 확대한다고 2일 밝혔다.

시는 지난해 고령 운전자 기준 연령을 기존 70세에서 65세로 하향하는 내용의 조례 개정을 마쳤으며, 올해부터는 실제 운전 사실이 확인되는 경우 10만원을 추가 지급해 총 20만원의 장려금을 지원할 계획이다.

고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원 포스터. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

신청 대상은 인천에 거주하는 65세 이상 운전면허 소지자로, 유효한 운전면허증을 지참해 거주지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다. 추가 장려금 10만원을 받으려면 실제 운전 여부를 확인할 수 있는 자동차등록증, 자동차보험 증서 등 관련 서류를 제출해야 한다.

장려금은 지역사랑상품권인 '인천e음카드'로 지급된다. 인천e음카드는 전국에서 지하철·버스 요금 결제가 가능한 교통카드 기능이 있고, 인천e음 가맹점에서도 사용할 수 있어 면허 반납자에게 실질적인 생활 편의를 제공할 것으로 기대된다.

고령자 운전면허 자진반납 지원제도는 단순히 면허를 보유한 고령자뿐만 아니라 실제 운전중인 고령 운전자가 자발적으로 면허를 반납하도록 유도하는 데 목적이 있다. 이를 통해 교통사고 위험을 줄이고 고령 운전자의 이동 안전을 확보한다는 취지다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>