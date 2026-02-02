[인사]한국콘텐츠진흥원

◇ 본부장 전보
▲ 글로벌혁신부문 경영전략본부 본부장 엄윤상
▲글로벌혁신부문 콘텐츠수출본부 본부장 박인남
▲ 방송영상본부 본부장 전우영
▲ 게임신기술본부 본부장 김성준
▲ 콘텐츠IP진흥본부 본부장 이도형
▲ 콘텐츠기반본부 본부장 구경본
◇ 팀장 전보
▲ 전략혁신팀 팀장 박혁태
▲ 인사팀 팀장 최윤수
▲ 재무팀 팀장 이우진
▲ 안전경영팀 팀장 조기영
▲ 수출전략팀 팀장 유성훈
▲ 아시아중동수출지원팀 팀장 이영훈
▲ 미주유럽수출지원팀 팀장 심희대
▲ OTT글로벌유통팀 팀장 최승연
▲ 게임전략팀 팀장 곽혁수
▲ 게임유통팀 팀장 강경석
▲ 게임기반조성팀 팀장 주성호
▲ 기업육성팀 팀장 강소현
▲ 인재양성팀 팀장 오영은
▲ 미래정책팀 팀장 이강훈
▲ 산업정책팀 팀장 김희숙
▲ 홍보팀 팀장 김소연
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
