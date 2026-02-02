본문 바로가기
[인사]한국콘텐츠진흥원

이종길기자

입력2026.02.02 08:35

◇ 본부장 전보

▲ 글로벌혁신부문 경영전략본부 본부장 엄윤상

▲글로벌혁신부문 콘텐츠수출본부 본부장 박인남

▲ 방송영상본부 본부장 전우영

▲ 게임신기술본부 본부장 김성준

▲ 콘텐츠IP진흥본부 본부장 이도형

▲ 콘텐츠기반본부 본부장 구경본


◇ 팀장 전보

▲ 전략혁신팀 팀장 박혁태

▲ 인사팀 팀장 최윤수

▲ 재무팀 팀장 이우진

▲ 안전경영팀 팀장 조기영

▲ 수출전략팀 팀장 유성훈

▲ 아시아중동수출지원팀 팀장 이영훈

▲ 미주유럽수출지원팀 팀장 심희대

▲ OTT글로벌유통팀 팀장 최승연

▲ 게임전략팀 팀장 곽혁수

▲ 게임유통팀 팀장 강경석

▲ 게임기반조성팀 팀장 주성호

▲ 기업육성팀 팀장 강소현

▲ 인재양성팀 팀장 오영은

▲ 미래정책팀 팀장 이강훈

▲ 산업정책팀 팀장 김희숙

▲ 홍보팀 팀장 김소연





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

