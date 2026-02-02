팝마트 코리아, 홍대서 신제품 출시 기념 밸런타인데이 체험존 운영

홍대 플래그십스토어서 진행

팝마트 코리아는 밸런타인데이 시즌을 맞아 홍대 플래그십스토어 3층에서 '러브 이즈 어 블라인드 박스: 타임 투 러브(LOVE IS A BLIND BOX: TIME TO LOVE)' 체험존을 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 밸런타인데이 시즌을 맞아 매장을 방문한 많은 고객에게 특별한 추억과 브랜드 경험을 제공하기 위해 기획됐다.

체험존의 주요 IP로 소개되는 트윙클 트윙클(TWINKLE TWINKLE)은 사랑과 용기의 메시지를 전하는 작은 별들의 무리로, 서툰 모습과 발그레한 볼이 수줍은 어른을 닮은 캐릭터다. 밸런타인데이를 맞아 출시한 신제품 '트윙클 트윙클 사랑에 빠지다 시리즈'는 사랑의 다양한 형태와 일상 속 반짝이는 순간의 영원함을 트윙클 트윙클만의 감성으로 풀어냈다.

팝마트 '트윙클 트윙클 사랑에 빠지다' 시리즈. 팝마트 코리아 AD 원본보기 아이콘

팝마트는 시리즈 출시를 기념한 다채로운 참여형 이벤트를 준비했다. 먼저 주요 이벤트인 '레터스 인 블룸(Letters in Bloom)'은 고객이 직접 '트윙클 트윙클' 캐릭터를 선택해 메시지를 작성하고 종이꽃들과 포장지를 이용해 자신만의 미니 꽃다발을 만드는 체험형 이벤트다. 완성된 꽃다발을 사회관계망서비스(SNS)에 인증하면 추첨을 통해 경품을 증정한다.

또한, 팝마트 코리아 인스타그램을 팔로우하고 현장 인증샷을 올린 고객이라면 누구나 참여 가능한 '스톱 엣 러브(Stop at Love)' 이벤트도 진행된다. 현장에 마련된 초시계를 이용해 밸런타인데이를 상징하는 '2.14초'를 정확히 맞춘 고객에게 팝마트 주요 IP 제품이 담긴 랜덤 박스를 증정한다.

팝마트 코리아 관계자는 "이번 행사는 밸런타인데이의 설렘을 팝마트만의 감각적인 IP와 결합해 고객들에게 일상 속의 작은 선물 같은 시간을 선사하고자 준비했다"며 "단순히 제품을 구매하는 공간을 넘어 캐릭터와 교감하며 즐거운 기억을 공유하는 장이 되길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>