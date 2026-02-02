은행권, 최대 350% 성과급…주 4.9일제 합의

시중은행, 최대 실적에 임금 3%대 인상

AX·비대면 금융 확산에 희망퇴직도

주요 시중은행이 올해 임금을 3%대 인상하고, 기본급의 최고 350%에 달하는 성과급을 지급할 예정이다. 특히 올해부터 금요일 1시간 단축 근무하는 '주 4.9일제'도 도입할 방침이다.

2일 금융권에 따르면 최근 5대 시중은행(KB국민·NH농협·신한·우리·하나) 가운데 신한·하나·농협은행이 2025년 임금·단체 협약(임단협)을 체결하고, 이같은 내용에 합의했다.

신한은행의 임금 인상률은 일반·전문·관리지원·관리전담직이 3.1%, 소매서비스(RS)·사무인력직이 3.3%로 결정됐다. 성과급은 기본급의 350% 수준이다. 현금성인 네이버페이 100만 포인트도 별도로 지급한다.

하나은행은 임금을 3.1% 인상하고 성과급 280%와 현금 200만원을 지급하기로 했다. 농협은행 역시 임금 인상률 3.1%, 성과급 200%로 합의됐다.

지난해 최대 실적을 거둔 것으로 전망되는 5대 시중은행의 보수 수준은 전년도 임단협(일반직 기준 2.8% 인상)과 비교해 대체로 개선됐다.

근무시간도 줄어든다. 신한·하나·농협은행 노사는 모두 금요일 근무시간을 1시간 줄이는 주 4.9일제 도입에 합의했다. 국민은행의 잠정 합의문에도 같은 내용이 담겼다. 구체적인 시행 방식은 확정되지 않았지만, 금요일 퇴근 시간이 기존 오후 6시에서 오후 5시로 앞당기는 방식이 유력하게 거론되고 있다.

은행권 구조조정 기조는 이어지고 있다. 인건비 부담·디지털 전환(AX) 및 비대면 금융 확산에 따른 영향으로 해석된다. 5대 은행에서는 지난해 말부터 올해 초까지 2364명이 희망퇴직했다. 전년 동기(2324명)보다 소폭 늘어난 규모다.

국민·신한·하나·우리은행은 근속 기간에 따라 최대 31개월 치 임금, 농협은행은 최대 28개월 치 임금을 희망퇴직금으로 지급했다. 기본퇴직금을 포함하면 퇴직자 1인당 수령액은 평균 4억~5억원, 많게는 10억원 안팎에 이르는 것으로 추정된다.





