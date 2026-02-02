월드타워 비추는 27만개 소망의 빛…롯데 루미나리에

롯데, 7일부터 내달 8일까지 빛 축제 진행

작년 이어 2회째, 규모 3배가량 확대

돔 중심십자형 터널 설치

16m 높이 타워·아치형 문 추가

롯데는 오는 7일부터 다음 달 8일까지 롯데월드타워 야외 잔디광장 월드파크에서 '2026 롯데 루미나리에(2026 LOTTE LUMINARIE)'를 진행한다고 2일 밝혔다.

루미나리에는 '빛' 또는 '조명'을 뜻하는 이탈리아어로, 조명을 이용해 건축물을 만들거나 꾸미는 빛 축제를 의미한다. 지난해에 이어 2회째를 맞이한 롯데 루미나리에는 롯데물산이 롯데지주와 함께 준비한 새해 첫 이벤트다. 올해는 새봄을 기다리는 2월, 모두의 소망이 이뤄지길 바라는 마음을 담아 'Wish Shines On(소망, 빛으로 물들다)'을 주제로 정했다.

롯데는 올해 행사 규모를 전년 대비 3배가량 확대했다. 연출 장소도 아레나 광장보다 넓은 월드파크로 옮겼다. 행사 기간 매일 오후 5시 30분 27만여개의 조명이 켜지면 루미나리에의 하이라이트인 아름다운 야경이 펼쳐진다.

구조물도 다양하게 설치했다. 지난해에는 원형의 회랑 형태로만 설치했는데, 올해는 17m 높이의 돔을 중심으로 가로 63m, 세로 25m 길이의 십자형 터널을 추가했다. 또 광장의 모든 모서리에 16m 높이의 타워를 세우고, 터널 입구는 화려한 아치형으로 꾸며 루미나리에 공간에 입장하는 순간 성스럽고 웅장한 빛의 경험을 선사한다.

돔 최상단에는 롯데 루미나리에의 로고를 새롭게 선보였다. 롯데의 헤리티지를 상징하는 '햇님' 마크를 현대적으로 재해석한 디자인으로, 희망을 비춘다는 루미나리에의 의미를 전달한다.





