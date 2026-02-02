부경 경마 새 얼굴, 문현철 조교사 통산 100승 달성

데뷔 3년 반 만에 세 자릿수 승수



승률·대상경주 성과로 존재감

렛츠런파크 부산경남의 '신흥 명장' 문현철 조교사(3조)가 통산 100승 고지에 올랐다. 지난 30일 열린 부경 7경주에서 김어수 기수가 기승한 '톱오브더트리'가 우승을 차지하며 조교사 데뷔 이후 첫 세 자릿수 승수를 기록했다.

문 조교사는 2022년 7월 데뷔 이후 약 3년 6개월 만에 100승을 달성하며, 부경 경마의 세대교체를 이끄는 선두주자로 자리매김했다. 빠른 성장 속도와 안정적인 성과를 동시에 보여주며 젊은 조교사 가운데 가장 주목받는 인물로 평가받고 있다.

개인 통산 100승을 달성한 문현철 조교사.

이번 기록은 단순한 승수 이상의 의미를 지닌다. 최근 1년간 문 조교사의 승률은 19.1%, 복승률 32.6%, 연승률은 40.9%에 달한다. 출전 경주 10번 중 4번 이상을 3위 이내에 입상시키는 셈으로, 질적인 경쟁력에서도 두각을 나타내고 있다.

짧은 경력에도 대상경주 성과는 눈부시다. 2024년 '원더풀그룸'과 함께 김해시장배를 제패하며 첫 대상경주 우승을 거둔 데 이어, 2025년에는 '슈펙스위너'로 브리더스컵 루키(G2)를 차지했다. 같은 해 11월에는 한국 경마 최고 권위의 그랑프리(G1)에 처음 출전해 '클린원'과 우승을 일궈내며 정상급 조교사 반열에 올랐다.

문현철 조교사는 "톱오브더트리는 4개월간의 준비 끝에 거둔 우승이라 더욱 뜻깊다"며 "우승은 조교사 혼자의 힘이 아니라 팀원들과 믿고 말을 맡겨주신 마주님들이 있었기에 가능했다"고 말했다. 이어 "100승에 안주하지 않고 200승, 300승을 향해 계속 도전하겠다"고 포부를 전했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



