대구지방보훈청, 2월의 현충시설에 ‘이승희 생가’ 선정

성주 출신 유학자·독립운동가



국채보상운동·해외 독립운동 주도

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 지역민들이 현충시설을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 매년 '이달의 현충시설'을 지정·홍보하고 있으며, 2026년 2월의 현충시설로 경북 성주군에 위치한 '이승희 생가'를 선정했다.

이승희 선생 생가. AD 원본보기 아이콘

이승희 선생(1847∼1916)은 구한말 성주 출신의 성리학자로, 이학(理學)의 정신을 바탕으로 독립운동을 실천한 인물이다. 공자의 유교 이념에 근거해 동양의 새로운 정치이론과 세계관을 모색했으며, 유교적 가치 실현을 통해 조국의 독립과 광복을 이루고자 평생을 헌신한 독립운동가로 평가받고 있다.

선생은 성주 지역에서 국채보상운동을 주도했으며, 만국평화회의가 열리자 회의 참가국과 각국 정부에 서한을 보내 국제사회에 대한 여론 환기를 시도했다. 이후 보다 근본적인 독립운동 방략을 모색하기 위해 러시아로 망명한 뒤 만주에서 한인 독립운동 기지인 한흥동을 개척하고, 한일공교회를 창립해 중국인과의 연대를 추진하는 등 해외 독립운동에도 힘을 쏟았다.

이승희 선생은 1916년 2월 27일 새벽, 향년 70세로 광복을 보지 못한 채 생을 마감했다. 그는 생전에 "나라가 광복돼야 돌아갈 것이며, 그렇지 않으면 육신은 돌아가도 혼은 돌아가지 않겠다"고 말할 만큼 조국 독립에 대한 강한 의지를 남겼다.

정부는 선생의 공훈을 기리기 위해 1977년 건국훈장 대통령장을 추서했으며, 국가보훈부는 그의 역사적 의미를 널리 알리기 위해 2015년 5월 29일 성주에 위치한 생가를 현충시설로 지정했다.

대구지방보훈청은 현충시설을 중심으로 독립운동가들의 숭고한 정신과 희생을 알리고, 지역사회와 함께하는 보훈문화 확산에 힘쓸 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



