경제
NH농협카드, 2월 맞이 다채로운 이벤트 진행

이승형기자

입력2026.02.02 08:12

NH농협카드가 2월을 맞아 다채로운 이벤트를 준비했다고 2일 밝혔다.


NH농협카드는 '교육비 자동납부 쿠폰 지급' 이벤트를 준비했다. 해당 이벤트에 응모 후 NH농협 개인카드로 교육비 자동납부 등록 및 1회 이상 납부 시 스타벅스 아메리카노 모바일쿠폰을 지급한다. 단 쿠폰 지급일까지 자동납부 서비스를 유지해야 한다.

더불어 '착한가격업소에서 결제 시 캐시백 이벤트'도 진행된다. 착한가격업소란 저렴한 가격에 좋은 서비스를 제공해 소비자 물가안정에 기여하는 모범업소로, 행정안정부와 지자체가 주변 상권 대비 가격, 위생, 공공성 등을 종합적으로 평가해 선정한다.


NH페이 내에서 '착한가격업소 착 붙는 혜택 왔소' 이벤트에 응모한 뒤, 대상 가맹점에서 1만원 이상 결제 시 2000원 캐시백을 받을 수 있다. 동일 가맹점에서는 하루 1회만 적용 가능하며, 1인당 최대 5회까지 혜택을 받을 수 있다.


NH페이 내 혜택 메뉴의 '혜택상담소'에서 다양한 이벤트에 참여할 수 있다. 대표적으로 이날부터 진행되는 '사랑의 텔레파시 보내기' 이벤트에 참여하면 페레로로쉐 모바일 쿠폰에 응모할 수 있다. 당첨여부는 즉시 확인 가능하며, 매일 1회의 참여 기회가 주어져 기간 동안 중복 당첨이 가능하다. 이외에도 혜택상담소 메뉴에서 다양한 이벤트 및 할인 정보를 확인할 수 있다.

NH농협카드 관계자는 "많은 고객께서 혜택을 받을 수 있도록 다양한 이벤트를 준비했다"며 "NH농협카드의 이벤트를 통해 매일이 기대되고 즐거운 날이 되시기를 바란다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
