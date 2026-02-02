◆과장급
▲문화예술정책실 예술인권리보호과장 문지희
[인사]문화체육관광부
2026년 02월 02일(월)
