산림과학원 "등산·숲길 걷기가 정신질환 위험 낮춘다"

꾸준한 등산과 숲길 걷기가 정신질환을 앓을 위험성을 낮추는 데 효과적이라는 연구 결과가 나왔다.

국립산림과학원은 서울대 보건대학원 조성일 교수 연구팀과 공동연구로 이 같은 결과를 도출했다고 2일 밝혔다.

공동연구팀은 2016년 산림 활동 기록이 있는 3만2000명의 데이터를 국민건강보험공단 의료데이터 가맹정보와 결합해 분석했다. 최대 4년간 정신질환 진단 이력을 추적하는 '인구 기반 코호트 연구' 방식을 적용해 산림 활동과 정신건강 간의 연관성을 입증하는 게 핵심이다.

이 결과 산림에서의 활동량이 가장 높은 집단은 그렇지 않은 집단보다 정신질환 진단 위험(신규)이 10%가량 낮았다. 특히 산림 활동 거리·시간·빈도·규칙성 등 모든 지표가 정신질환 위험을 낮추는 데 긍정적으로 작용한다는 것이 일관되게 확인됐다.

등산과 숲길 걷기를 꾸준히 할수록 불안, 우울 등 정신질환 신규 진단 위험이 낮아진다는 결론이다.

이러한 예방 효과가 국가 전체 인구 차원으로 확대된다면 정신질환 진료 인구가 연간 420만명 감소하는 효과를 기대할 수 있다는 게 공동연구팀의 설명이다. 이는 2024년 건강보험통계연보를 기준으로 연간 5조6000억원 규모의 의료비 부담을 완화할 수 있는 효과다.

산림과학원은 연구 결과를 토대로 향후 산림 활동의 정신건강 증진 효과를 보다 정밀하게 평가하고 보건복지 분야와 연계한 산림치유 정책 및 서비스를 확산하기 위한 연구를 강화할 방침이다.

박수진 산림과학원 박사는 "등산과 숲길 걷기는 치료 중심의 개입 이전에 정신질환 발생 위험을 낮출 수 있는 예방 수단"이라고 강조했다.





