엔켐, 육불화인산리튬 내재화 본격 추진…"원가 경쟁력 강화 차원"

리튬염부터 전해액까지 핵심 밸류체인 완전 통합

탈중국 원재료 정책과 원가 경쟁력 강화 대응

엔켐이 자회사 이디엘을 중심으로 전해액 핵심 원재료인 육불화인산리튬(LiPF6) 내재화를 본격 추진한다. 이를 통해 리튬염부터 전해액까지 이어지는 핵심 밸류체인을 완전히 통합하고, 탈중국 원재료 정책과 원가 경쟁력 강화에 대응한다는 전략이다.

엔켐은 육불화인산리튬 생산 거점을 새만금에 구축해 미국 인플레이션 감축 관련 법안의 비우려외국기업 요건을 충족할 계획이다. 동시에 엔켐아메리카에서 전해액을 생산해 첨단제조생산세액공제를 적용받아 원가 경쟁력을 확보한다.

중국산 육불화인산리튬 가격 상승과 관세 부담이 확대되는 가운데, 국내 생산 기반 내재화는 공급 안정성과 가격 경쟁력을 동시에 확보할 수 있다는 평가다. 특히 2027년 이후 북미 고객사를 중심으로 탈중국 소재 사용이 강화될 것으로 예상되면서 엔켐의 수혜가 기대된다.

엔켐은 이번 내재화를 통해 원재료 가격 변동 리스크를 줄이고, 북미 전해액 시장에서 경쟁 우위를 지속 확대한다는 방침이다.





