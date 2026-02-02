용산구, 교육예산 136억 투입…글로벌 교육도시 도약

50개 교육사업 추진…글로벌 인재 양성

어린이 영어도서관·공공도서관 개관 예정

서울 용산구(구청장 박희영)가 미래 인재 양성과 평생학습 활성화를 위해 올해 50개 교육사업에 총 136억원을 투입한다.

구는 '2026년도 교육발전 종합계획'을 수립하고 미래 역량 강화, 독서문화 환경 조성, 평생학습 문화 확산, 선진 교육환경 조성 등 4대 목표를 중심으로 글로벌 교육도시를 구축한다는 방침이다.

구는 2028년 '제4기 교육국제화특구' 지정을 목표로 올 9월 관련 연구용역에 착수한다. 49개국 대사관이 밀집한 지역적 강점을 살려 외국인 학교 설립과 외국어 교육 강화 등 국제 교육 허브로 도약을 준비한다.

새로 문을 연 '용산구 글로벌 라운지'에서는 세계 각국의 언어와 문화를 체험하는 글로벌 교육 공간을 운영한다. 지난해 10월 개관한 '용산글로벌교육지원센터'에서는 인공지능(AI) 기반 학습, 모의 UN 체험 등으로 학생들의 글로벌 미래역량을 강화한다. 약 2억6000만원 규모의 'Y-리더 장학사업'으로 400명의 우수 학생을 선발 지원할 예정이다.

오는 9월 '(가칭)동빙고 어린이 영어도서관'(이촌로 358)을 개관해 지역 간 문화 인프라 격차를 줄이고, 어린이들에게 양질의 영어 독서·학습 환경을 제공한다. 2027년 9월에는 용산역 인근 버들개 문화공원(한강로3가 98-4) 하부에 2916㎡ 규모의 공공도서관을 조성한다. 열람실, 디지털 도서관, 스마트 관광 정보공간을 아우르는 복합문화형 시설로 조성될 예정이다.

용산꿈나무도서관과 구립청파도서관에는 'AI 기반 맞춤형 도서추천 시스템'을 도입해 빅데이터 기반 도서 큐레이션 서비스를 제공한다.

올 3월에는 4050 중장년층의 인생 재설계를 지원하는 '50플러스센터'와 '평생학습관'이 리모델링을 마치고 통합 개관한다. 교육·상담·일자리 연계를 아우르는 원스톱 평생학습 거점으로 운영해 구민의 생애주기별 학습 수요에 대응할 계획이다.

'동네배움터'를 지정·운영해 누구나 집 근처에서 평생교육 강좌를 수강할 수 있는 근거리 학습망을 구축하고, 구민 홍보단 '평생온'을 통해 평생학습 문화를 확산시킬 방침이다.

구는 33개 학교를 대상으로 '수요자 중심 학교 공간 개선 사업'을 추진해 미래형 학습 환경을 조성하고, 관내 47개 교·원에 총 29억9000만원을 투입해 친환경 급식을 지원한다.

'찾아가는 용산교육'을 통해 교실 속 숲 만들기, 신나는 AI교실, 인성디딤돌 교육, 금융리터러시 아카데미 등 학교별 맞춤형 프로그램을 운영하고, 학생들의 심리·정서 상담을 지원하는 '지역 안전망 구축 사업'을 신설해 촘촘한 교육 복지망을 마련한다.

박희영 용산구청장은 "교육은 도시의 경쟁력과 미래를 좌우하는 핵심 동력"이라며 "학교와 마을, 구청이 유기적으로 협력해 아이부터 어르신까지 구민 모두가 배움의 기쁨을 누리고 꿈을 키우는 '글로벌 명품 교육도시 용산'을 완성해 나가겠다"고 말했다.





