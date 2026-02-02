홈앤쇼핑, 지난해 수출 100억원 달성…"K-푸드·뷰티 중심"

K-푸드 40억·K-뷰티 30억

홈앤쇼핑은 지난해 수출 실적이 100억원을 달성했다고 2일 밝혔다.

자카르타 프리미엄 소비재전의 홈앤쇼핑 부스. 홈앤쇼핑 AD 원본보기 아이콘

특히 K-콘텐츠 확산과 맞물려 'K-푸드'와 'K-뷰티'가 해외 소비자들에게 큰 호응을 얻으며 유의미한 성과를 거뒀다. 카테고리별로는 K-푸드가 약 40억원, K-뷰티가 약 30억원의 수출 실적을 기록했고, 건강식품·간편식·기능성 화장품 등 현지 소비 트렌드에 부합한 제품군이 주력 수출 품목으로 자리매김했다.

홈앤쇼핑은 미국·중국·동남아 등 주요 해외 시장을 중심으로 총 74개 우수 중소기업의 현지 온라인 플랫폼 입점 지원, 오프라인 유통 연계, 마케팅 및 물류 지원 등 전방위적인 수출 지원 프로그램을 운영해 왔다. 또 LA세계한인비즈니스대회(4월), 인터참코리아(7월), 자카르타 프리미엄 소비재전(9월) 등 국내외 주요 박람회에 홈앤쇼핑 공동관을 조성해 해외 진출에 어려움을 겪는 중소기업들의 실질적인 판로 개척을 도왔다.

올해는 단순 판매 연계를 넘어 현지 소비자 반응 분석과 브랜드 현지화 전략까지 지원 범위를 확대해 중소기업의 지속 가능한 수출 기반 마련에 주력할 계획이다.

홈앤쇼핑 관계자는 "해외 시장에서 경쟁력을 갖춘 중소기업 상품을 선제적으로 발굴하고, 실질적인 판로 연결에 집중한 전략이 의미 있는 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 K-뷰티와 K-푸드를 비롯한 유망 중소기업의 글로벌 진출을 체계적으로 지원해 수출 성과를 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



