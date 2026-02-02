본문 바로가기
동작구, 청년·신혼부부에 월세·전세이자 등 주거비 지원

김민진기자

입력2026.02.02 07:46

월세 최대 200만원·전세이자 150만원
2일부터 27일까지 홈페이지 접수

서울 동작구(구청장 박일하)가 청년 세대의 주거비 부담을 덜어주고자 지난해부터 시행한 '청년·신혼부부 월세 및 전세보증금 대출이자 지원사업'을 올해도 이어간다고 2일 밝혔다.

동작구청 전경. 동작구 제공.

지원대상은 만 19~39세(2007년생~1986년생) 무주택 청년 가운데 주민등록상 동작구에 거주하며 월세 또는 전세자금 대출을 이용 중인 1인가구와 혼인신고를 완료한 신혼부부다.


모집 규모는 월세 220명, 전세보증금 대출이자 100명으로 총 320명이다. 월세는 월 최대 20만원씩 최장 10개월간 지원하고, 전세보증금 대출이자는 보증금 대출 잔액의 2% 이내에서 최대 150만원을 일시금으로 지급한다.

신청은 2일 오전 9시부터 27일 오후 6시까지 동작구 홈페이지 통합예약시스템을 통해 가능하며, 월세 및 전세보증금 대출이자 중복 신청은 불가하다.


지원 대상자는 3월 6일 동작구청 홈페이지 게시 및 개별 문자로 안내할 예정이며, 서류 제출 등 절차를 거쳐 주거비를 지급할 예정이다. 기타 문의사항은 동작구청 청년청소년과(02-820-9306)로 연락하면 된다.


박일하 동작구청장은 "주거비 부담은 청년과 신혼부부에게 가장 큰 고민 중 하나"라며 "앞으로도 청년 세대가 안정적으로 지역에 정착할 수 있도록 실질적인 주거정책을 지속해나가겠다"라고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

