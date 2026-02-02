K팝 프로듀서 최초 그래미 수상… 케데헌 OST '골든' 쾌거

'케이팝 데몬 헌터스' 스틸. 넷플릭스 제공 AD 원본보기 아이콘

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제68회 그래미 어워즈 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media) 부문을 수상했다고 그래미 시상식 측이 1일(현지시간) 밝혔다.

그래미 시상식을 주관하는 레코딩 아카데미는 이날 본 시상식에 앞서 열린 사전 행사에서 '골든'을 수상작으로 사전 발표했다.

이번 수상으로 곡 작업에 참여한 이재(EJAE), 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등은 K팝 작곡가, 프로듀서로서 최초의 그래미 수상자라는 기록을 세웠다. 과거 음악 엔지니어나 한국계 미국인이 상을 받은 적은 있으나 K팝 창작진이 직접 수상자로 이름을 올린 건 이번이 처음이다.

'골든'은 영화 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'가 부른 곡으로, K팝 가운데 처음으로 미국 빌보드 '핫 100' 1위와 영국 오피셜 싱글 차트 1위를 동시에 휩쓸며 세계적인 신드롬을 일으켰다.

수상 직후 프로듀서 24는 "모든 과정에 함께한 스승이자 친구인 K팝의 개척자 테디 형에게 이 영광을 바친다"고 밝혔다.

한편 기대를 모았던 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문에서는 블랙핑크 로제의 '아파트'(APT.)와 캣츠아이의 '가브리엘라'가 후보에 올랐으나, 영화 '위키드' OST를 부른 신시아 에리보와 아리아나 그란데에게 수상이 돌아갔다.

제68회 그래미 어워즈 본 시상식은 같은 날 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 진행한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



