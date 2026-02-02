관악구, 150억 규모 지역상품권 발행…최대 20% 혜택

관악사랑상품권 130억·땡겨요 20억

서울 관악구(구청장 박준희)가 위축된 지역 소비를 촉진하기 위해 '관악땡겨요상품권'과 '관악사랑상품권' 발행을 시작한다.

배달 전용 상품권인 '관악땡겨요상품권'은 3일 오전 10시부터 20억원 규모로 발행된다. 15% 선할인에 5% 페이백을 더해 총 20% 할인 효과를 누릴 수 있다.

관악구 설맞이 관악사랑상품권 및 관악땡겨요 상품권 발행 홍보물. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

'관악사랑상품권'은 오는 4일 오후 3시부터 130억원 규모로 발행된다. 지난해 호응을 얻었던 '페이백 이벤트'를 올해도 이어가 결제 시 다음 달 사용 금액의 2%를 모바일 상품권으로 환급받을 수 있다. 두 상품권 모두 배정 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

상품권은 '서울페이+' 앱으로 구매 가능하다. 관악사랑상품권은 월 50만원(보유 한도 150만원), 관악땡겨요상품권은 월 20만원(보유 한도 100만원)까지 구매할 수 있다.

2020년 첫선을 보인 관악사랑상품권은 지난해 말까지 총 2389억원이 발행됐다. 지난해 발행된 두 상품권은 모두 조기 완판을 기록했다.

박준희 관악구청장은 "경기침체로 어려움을 겪는 소상공인과 소비자 모두에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "지역 소비의 마중물 역할을 강화해 민생 경제의 기초 체력을 튼튼히 다지겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>