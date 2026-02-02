'여의도에 다시 나타난 불법 포장마차'…영등포구, 강경대응으로 차단

여의도 일대 사유지 법적 허점 노려

3년 만에 재출현 시도…초동 조치 시스템 구축

서울 영등포구(구청장 최호권)가 여의도 일대에서 3년 만에 다시 영업을 시도한 불법 포장마차를 즉각 정비했다고 2일 밝혔다.

서울의 핵심 업무지구인 여의도는 넓고 쾌적한 보행 환경을 갖췄지만, 야간 기업형 불법 포장마차로 몸살을 앓았다. 보·차도를 무단 점유한 불법 포장마차는 음주·흡연·소음 등으로 도시 미관을 해치고 통행 안전까지 위협하며 주민들의 정비 요구가 끊이지 않았다.

여의도 한국거래소 일대 운영 중인 불법 포장마차 정비 전 모습. 영등포구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 2022년 9월 기업형 불법 포장마차 20여 개소에 대해 강력한 행정조치로 전면 정비를 단행했다. 일부 노점상들의 항의 집회에도 생존권 보장이나 단속 완화 요구를 받아들이지 않았고, 해당 공간은 가로수와 초화류를 식재한 녹지 공간으로 재정비됐다.

그러나 구는 지난해 12월 말 일부 불법 포장마차가 KRX 한국거래소 부지에서 다시 운영을 시도하는 사례를 확인했다. 사유지에 대해서는 도로법 적용이 어렵다는 점을 악용한 것으로 보고 한국거래소와 협력해 즉시 강경 대응에 나섰다.

구는 화분과 바리케이드 설치, 접근 금지 테이프 부착 등 초동 조치로 정비를 완료했으나, 지난달 재운영 시도가 이어지자 대응을 강화했다. 전담 대응반을 편성해 8일간 집중 점검을 실시하고 경찰·한국거래소와 협조해 바리케이드를 추가 설치했다. 화분과 바리케이드를 사슬로 연결해 물리적 접근을 차단하는 등 재발 가능성을 원천 봉쇄했다.

여의도 일대 29개 주차관리 초소와 긴밀한 연락망을 구축해 노점 출현 시 신속한 보고와 현장 대응이 이뤄지도록 초동 조치 체계도 강화했다. 현재 여의도 일대 불법 포장마차는 모두 정비된 상태다. 구는 상시 점검 체계를 유지해 재발 징후 포착 시 지체 없이 현장 조치에 나설 계획이다.

최호권 영등포구청장은 "불법 포장마차는 주민 불편을 초래하고 재발 가능성이 높은 만큼, 강력하고 신속한 현장 대응이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 불법 노점 행위에 대해서는 원칙에 따라 단호하게 대응해 구민의 일상과 도시 질서를 지켜나가겠다"고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>