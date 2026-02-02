경기도, 베이비부머 라이트잡 참여 기업에 1인당 월 40만원 지원

경기도가 베이비부머 세대의 안정적인 일자리 재진입을 지원하는 '라이트잡(Light Job)' 사업을 올해도 추진한다.

라이트잡은 '일의 무게는 가볍지만(Light) 베이비부머와 기업의 가치는 다시 빛난다(Light)'는 의미를 담은 경기도 중장년 일자리 브랜드다. 시간제 근무를 희망하는 베이비부머의 실제 수요에 맞춰 설계됐다.

경기도는 주 15~36시간 미만으로 50~64세 베이비부머를 채용하고 4대 보험을 보장하는 도내 기업에 노동자 1인당 월 40만원의 인건비를 지원한다.

지난해에는 617개 기업에 2399명이 참여했다. 참여 기업은 경력과 책임감을 갖춘 인력을 확보할 수 있다는 점에서, 참여자는 다시 일터에서 역할을 맡으며 일상 활력을 회복할 수 있었다는 점에서 만족한다.

올해는 베이비부머와 기업 모두 지속 가능한 일자리 환경 조성을 위해 지원 기간을 최대 1년 보장하는 방식으로 제도를 개선했다.

특히 지난해 라이트잡 참여 근로자도 올해 지원 가능하다.

또 기획·마케팅·연구개발 등 베이비부머의 경력 활용도가 높고 기업 생산성과 연계되는 직무 비중을 확대한다.

이를 위해 참여기업 직무 설계와 채용 방향을 함께 논의하는 맞춤형 직무 컨설팅도 제공한다.

경기도의 베이비부머 라이트잡 안내 포스터

경기도는 경기도일자리재단과 노사발전재단 경기중장년내일센터 소속 직업상담가가 업 수요와 베이비부머의 경력·숙련도를 분 석하는 정밀 매칭 서비스도 제공한다.

사업 참여를 희망하는 기업은 이달 2일부터 '잡아바 어플라이 통합접수시스템(apply.jobaba.net)'을 통해 신청하면 된다.

참여 요건과 지원 절차는 경기도일자리재단 누리집 공고문에서 확인하면 된다.

구직자는 잡아바어플라이(apply.jobaba.net) 또는 고용24(work24.go.kr) 누리집에서 라이트잡 일자리 매칭을 신청할 수 있다.

송은실 경기도 사회혁신경제국장은 "지난해 지자체 최초로 시행한 라이트잡은 베이비부머에게는 안정적인 일의 기회를, 기업에는 숙련 인력을 연결하는 정책"이라며 "지원 기간 확대를 계기로 단기 일자리에 그치지 않는 지속 가능한 고용 구조를 만들어 가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



