"정치는 사업 아니다"…박지원, 예비출마자 간담회서 '직격 발언'

강화된 심사기준 직접 설명 나서

출마 예정자들 "긴장 속 준비전"

더불어민주당 박지원 의원(해남·완도·진도)이 6·3 지방선거 공천 준비를 앞세우며 지역구 출마 예정자들과 릴레이 간담회를 개최했다.

박 의원은 1일 해남 출마 예정자들과, 그 전날은 완도·진도 출마 예정자들과 각각 만나 공천 관리 원칙을 공유했다. 간담회장의 분위기는 단순한 '설명회'가 아닌 '사전 검증의 장'에 가까웠다.

간담회는 박 의원이 공천 개혁의 방향과 기준이라는 큰 틀을 설명하고, 황인철 특보가 당비 납부 요건, 심사 절차, 가산·감점 기준 등 세부 사항을 구체적으로 안내하는 방식으로 진행됐다.

박지원 의원이 지방선거 공천 준비를 앞두고 해남·완도·진도 지역구 출마 예정자들과 릴레이 간담회를 개최했다. 이준경 기자

참석자들은 그 자리에서 자신의 자격 요건을 재확인했고, 간담회가 끝난 뒤에도 삼삼오오 모여 심사 기준을 두고 의견을 나누는 모습이 이어졌다.

박 의원은 후보자들에게 강도 높은 메시지도 전달했다. "사업하는 사람은 정치하지 말고 사업에 전념해야 한다. 정치는 사업이 아니다"라고 직접 발언하며 네거티브와 허위사실 유포, 돈 선거와 모략 선동을 강하게 경고했다.

이 발언 이후 간담회장 분위기는 한층 무거워졌고, 일부 참석자들은 고개를 끄덕이며 말을 아꼈다.

이번 심사의 최대 쟁점은 당비 납부 요건이다. 당비를 6회 이상 미납했거나 납부 시점이 지연된 경우 도당 차원의 판단은 유보되고 '계속 심사' 대상으로 분류된다.

황인철 특보는 "해당 사안은 중앙당 공천심사관리위원회(공심위)로 직접 보고돼 정밀 심사를 거치게 된다"며 "도당 판단만으로 적격 여부를 단정할 수 없다"고 설명했다.

당 기여도 평가에 따른 가산점 적용도 본격화된다. 후보자들의 당 활동과 지역 발전 기여 실적을 평가 항목으로 검토 중이며, 당비 미납에 따른 감점과 기여도 가산점이 맞물리면서 해남·완도·진도 지역구 공천 판세는 이 두 변수가 좌우할 것이란 전망이 나온다.

공천 심사의 종합 평가는 정체성, 당 기여도, 의정활동 능력, 도덕성, 다음 당선 가능성 등을 기준으로 이뤄진다.

선거일 기준 4년 이내 당직 수행 기간이 3개월 이하일 경우 높은 점수를 받기 어렵다. 여성·청년·장애인·정치신인에게는 가산점이, 탈당·징계 이력이나 선출직 중도 사퇴 이력에는 감점이 적용된다.

경선 구조도 체계화됐다. 단체장 후보는 당원 50%, 일반 유권자 50%를 반영하는 국민참여경선을 원칙으로 하며, 광역·기초의원은 당원 경선을 기본으로 한다.

박 의원 측은 "중앙당 사정으로 일정이 조정되면서 전남도당 심사도 일주일 연기됐다"며 "오는 3일부터 심사를 재개할 계획"이라고 밝혔다. 최종 결과는 2월 첫째 주 확정을 목표로 하며, 적격자는 홈페이지 공고, 부적격자는 개별 통보할 방침이다.







