전남·광주 대통합…시·도민 한자리서 머리 맞대

타운홀미팅 전남 청책대동회 '바란' 열어

전문가 등 참여해 직접 발표·토론 진행

특화산업 클러스터·청년 등 현안 공유

지원체계 정비 등 향후 방향 모색

전남도는 전남·광주 통합'을 주제로 타운홀 미팅 행사인 전남 청책대동회 '바란'을 지난 1월 31일 한국에너지공대 국제회의장에서 진행했다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 최대 현안인 '전남·광주 통합'을 주제로 타운홀 미팅 행사인 전남 청책대동회 '바란'을 지난 1월 31일 한국에너지공대 국제회의장에서 열어 시·도민들의 다양한 제안을 경청하고, 향후 방향을 모색했다고 밝혔다.

강위원 전남도 경제부지사 주재로 진행된 이 날 행사에는 광주·전남 시·도민과 전문가 등 150여 명이 참석했다. 자치분권·노동·환경·교육·농업 등 주요 분야 전문가와 시·도민 등 사전에 제안을 접수한 14명이 직접 발표하고, 경제부지사와 현장에서 토론하는 방식으로 진행됐다.

주요 제안 내용으로는 ▲광주·전남 위상과 역할 재정립 ▲광주·전남 특화산업 클러스터 조성 ▲농촌 융복합 산업 육성 방안 ▲신재생에너지 개발·관리 체계 정비 ▲출산, 청년, 사회복지 등 지원체계 정비 ▲도농 상생 지원센터 중심의 귀농·귀촌 선순환 모델 구축 등이 제시됐다.

이어진 현장 자유발언 시간에선 광주·전남 시·도민들이 현장에서 느끼는 의견과 바람을 허심탄회하게 제시하며, 통합에 대한 기대와 과제를 공유했다.

전남에 거주하는 한 기업인은 "경제부지사가 직접 시·도민 의견을 듣는 자리라는 점에서 기대를 갖고 참여했다"며 "현장에서 제안된 내용이 통합과정에서 잘 반영되길 바란다"고 말했다.

한 광주시민은 "통합이 필요하다는 말은 많이 들었지만, 실제로 어떤 방향으로 가는지 알 수 있는 자리였다"며 "시민의 목소리가 특별법에 충분히 반영되는 계기가 됐으면 좋겠다"고 강조했다.

전남도는 이날 제시된 다양한 의견을 향후 통합 논의 과정에 적극 반영하고, 시·도민이 체감할 수 있는 정책으로 구체화해 나갈 방침이다.

강 경제부지사는 "광주·전남 통합의 본질은 320만 시·도민이 특별시의 미래를 설계하는 주체로 나서는 데 있다"며 "숙의와 공론에 기반한 민주주의 속에서 재정과 권한 이양만큼 중요한 것이 시민자치 역량이며, 청책대동회 '바란'이 그 중심 무대가 되길 바란다"고 강조했다.

한편 전남 청책대동회 '바란'은 누구나 자유롭게 참여해 도정에 대한 의견을 제시하는 참여형 정책 프로그램으로, 내·외빈, 축사, 마이크 독점이 없는 3무 원칙으로 한다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



