가자지구 관문 라파 국경검문소, 휴전 4개월만에 개방

중동 전쟁으로 가로막혔던 가자지구 남부와 이집트의 연결다리 라파 국경검문소가 1일(현지시간) 문을 연다. 휴전 발효 약 4개월 만이다.

이날 타임스오브이스라엘 보도에 따르면 이스라엘 국방부 산하 팔레스타인 업무조직 민간협조관(COGAT)은 가자지구와 이집트 양쪽으로 "제한적 통행"이 시작될 예정이라고 밝혔다.

이는 지난해 10월 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스가 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 평화 구상에 따라 휴전한 지 약 4개월 만이다. 시범적으로 운영되는 이번 검문소 개방은 유럽연합국경지원임무단(EUBAM)와 이집트의 협력에 따라 이뤄지고 있는 것으로 전해졌다.

라파 검문소는 가자지구 주민이 이스라엘을 거치지 않고 제3국으로 나갈 수 있는 유일한 통로다. 이스라엘은 일단 이집트에서 가자지구로 돌아가고자 하는 주민의 경우 전쟁 기간 가자지구를 떠난 경우에만 허용한다는 방침이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



