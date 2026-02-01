"트럼프, 美 건국 250주년 기념 250피트 개선문 세운다"

건국 250주년 기념으로 '독립문' 건설 계획

파리 개선문 높이 넘어설듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 건국 250주년을 기념해 세계에서 가장 높은 개선문을 세우고자 한다는 보도가 나왔다.

31일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 소식통들을 인용해 트럼프 대통령이 워싱턴DC에 들어설 개선문인 '독립문'을 250피트(약 76ｍ) 높이로 만들려는 구상에 몰두하고 있다고 전했다.

개선문은 미국 건국 250주년을 기리려는 트럼프 행정부의 주요 프로젝트 중 하나로, 수도 워싱턴DC의 명물인 링컨 기념관과 알링턴 국립묘지 사이 회전교차로 '메모리얼 서클' 쪽에 들어설 전망이다.

앞서 트럼프 대통령은 개선문의 높이로 123피트(약 37ｍ), 165피트(약 50ｍ) 등을 고려했으나 최종적으로는 250피트로 건립하자는 쪽으로 마음이 기울었다고 소식통은 전했다. 건물이 높을수록 방문객에 강한 인상을 심어줄 수 있고, 건국 '250'주년이라는 숫자에 의미를 부여하기에도 안성맞춤이라는 판단에 따른 것이다.

트럼프 대통령은 이날도 기자들에게 개선문 높이와 관련해 "나는 그것이 모든 것 중에서 가장 큰 것이 되길 바란다"면서 "우리는 가장 크고 강력한 국가"라고 강조하기도 했다.

구상대로 진행될 경우 워싱턴 개선문은 트럼프 대통령이 '모델'로 삼은 파리의 164피트(약 50ｍ) 개선문의 높이를 훨씬 넘어서게 된다. 다만 일각에선 거대 건축물이 들어설 경우 알링턴 국립묘지에서 링컨 기념관을 바라보는 시야가 가려지는 등 경관 문제를 야기할 것이란 우려도 제기된다.

트럼프 대통령은 최근 언론 인터뷰에서 두 달 안에 개선문 건설을 시작하고 싶다고 했지만, 최종 건축 계획은 아직 나오지 않은 상태다.

개선문 건축비는 아마존과 구글, 록히드마틴 등 대기업들이 백악관에 낸 기부금으로 충당될 예정이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



