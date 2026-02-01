멜라니아 다큐, 첫주말 북미서 흥행…누가 봤나 했더니

농촌·여성·중장년서 인기

평단서는 혹평 이어져

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 주인공인 다큐멘터리 영화 '멜라니아'가 개봉 직후 북미에서 예상을 웃도는 흥행을 거두고 있다는 보도가 나왔다.

지난달 29일(현지시간) 멜라니아 트럼프 여사가 워싱턴DC 트럼프-케네디 센터에서 열린 다큐멘터리 '멜라니아' 특별 시사회에서 포즈를 취하고 있다.

지난달 31일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 멜라니아의 개봉 첫 주말 티켓 판매액은 미국과 캐나다에서 약 810만달러(약 118억원)에 달할 것으로 보인다. 이는 콘서트 영화를 제외한 다큐멘터리 영화에서 14년 만에 나온 최고 기록이다. 앞서 해당 매체는 개봉 첫 주말 티켓 판매액을 500만달러로 예상하고 주말 흥행은 영부인에게는 '체면을 살리는' 결과가 될 것이라고 예측한 바 있다.

첫 주말 수익의 절반에 가까운 46%는 시골 지역 극장에서 나올 것으로 예상됐는데 이는 여느 영화 개봉 사례와 비교해 농촌 비중이 상당히 높게 나타난 것이다. 정치 성향으로 볼 때 첫 주말 수익의 53%는 공화당 우세 지역에서 나올 것으로 예측됐다. 주요 흥행 지역은 플로리다, 텍사스, 애리조나 등이었다. 관람객의 72%는 여성이었고, 55세 이상 중·장년층이 다수를 이룬 것으로 파악됐다.

뉴욕 지하철 역에 붙어 있는 영화 '멜라니아' 포스터.

전날 워싱턴DC 트럼프-케네디 센터에서 열린 시사회 행사에는 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관, 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관 등 트럼프 행정부 수뇌부가 총출동하기도 했다.

이 영화는 트럼프 대통령의 2기 취임식을 앞둔 지난해 1월 당시 멜라니아 여사의 20일간 일정을 담고 있다.

멜라니아 여사는 이 영화로 막대한 수익을 올릴 것으로 보인다. 연출과 제작 과정에 직접 참여했고, 아마존 자회사 MGM 스튜디오가 대규모 투자했다. MGM 스튜디오는 영화 제작을 위해 멜라니아 여사의 외부 고문이자 영화를 제작한 마크 베크만과 약 4000만 달러(약 581억원) 규모의 라이선스 계약을 체결했다. 월스트리트저널(WSJ)은 계약금 가운데 멜라니아 여사의 몫이 70% 이상인 약 400억원이라고 전했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



