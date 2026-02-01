화천산천어축제 폐막, 159만명 방문…‘안전’과 ‘흥행’ 다 잡았다

2026 얼음나라 화천산천어축제, 23일간의 여정 마무리

흥행보다는 안전 최우선…얼음 두께 40㎝ 이상 유지 성공

동남아 해외 마케팅 전략 적중…외국인 관광객 11만명 유치

대한민국 최고의 겨울철 메가 이벤트인 2026 얼음나라 화천산천어축제가 1일 폐막했다.

2026 화천산천어축제가 1일 폐막식을 끝으로 23일 간의 여정을 마무리했다. 화천군 제공 AD 원본보기 아이콘

(재)나라에 따르면, 지난 10일 개막해 23일간 이어진 올해 화천산천어축제에는 약 159만명이 찾은 것으로 잠정 집계됐다. 폐막일인 1일에는 8만6000여명이 축제장을 방문했다.

이는 지난해 누적 관광객 186만명보다 다소 줄어든 수준이다.

하지만, 개막 첫날부터 비와 눈이 내린데 이어 무려 열흘 이상 역대급 한파특보가 이어진 것을 감안하면, 화천산천어축제는 여전히 최정상급의 티켓파워를 보여줬다.

외국인 관광객은 약 11만4000명을 유치하며 문화체육관광부 지정, 글로벌 축제로서의 면모를 자랑했다.

올해 화천산천어축제는 '안전제일'이라는 대원칙이 처음부터 끝까지 철저히 적용됐다.

화천산천어축제 외국인낚시터. 화천군 제공 원본보기 아이콘

화천군과 (재)나라는 개막일 기상이 악화하자, 입장료 수익이 줄더라도 안전을 위해 얼음판 입장객을 줄이고, 빙상 프로그램 운영을 제한했다.

체감온도 영하 20도의 한파가 몰아지는 날에는 오전 맨손잡기 체험 프로그램을 전면 중단하는 결정을 내리기도 했다.

이러한 화천군의 단호한 모습은 오히려 관광객에게 안전에 대한 신뢰를 심어주며, 관광객이 한파에도 축제장으로 발길을 돌리게 된 원동력이 됐다.

화천군의 결빙 노하우도 축제가 안전하게 마무리될 수 있는 밑바탕이 됐다.

화천산천어축제는 결빙을 기다리기보다, 여수로를 통한 수량과 수위, 유속 조절, 물밑 상황까지 살피는 꼼꼼함으로 개막 이전부터 폐막일까지 평균 30㎝ 이상, 최고 45㎝ 두께의 얼음판을 유지해 안전하게 관광객들을 맞이했다.

화천산천어축제 눈썰매. 화천군 제공 원본보기 아이콘

국내는 물론, 동남아시아 해외 현지 마케팅과 외신 대상 축제 설명회, 팸투어까지 진행하고, SNS 플랫폼과 파워 인플루언서까지 활용하는 홍보전략은 축제의 면면을 국내는 물론 해외에 빠르게 알렸다.

산천어 체험뿐 아니라, 중국 하얼빈 빙등 전문가들이 화천을 방문해 빚어낸 실내얼음조각광장, 매주 토요일 밤을 화려하게 수놓았던 선등거리 페스티벌, 핀란드 산타와 엘프 초청 이벤트가 관광객들의 이목을 사로잡았다.

화천산천어축제는 지역경제에도 든든한 버팀목이었다.

시내 음식점은 관광객들로 넘쳤고, 숙박시설에도 예약이 밀려왔다.

지역 농업인들은 정성껏 판매한 농산물을 축제장을 통해 10억원에 육박하는 매출을 기록했고, 수많은 군민과 화천의 대학생들은 일자리 참여로 소득을 올릴 수 있었다.

특히 올해 축제는 군민들의 적극적인 협조와 화천경찰서, 화천소방서, 군부대의 든든한 지원, 자원봉사자들의 헌신에 힘입어 안전하고, 깨끗한 축제로 치러질 수 있었다.

화천산천어축제 외국인낚시터. 화천군 제공 원본보기 아이콘

최문순 화천군수는 "얼음판 위, 물속, 그리고 보이지 않는 곳에서 새벽부터 밤까지, 축제의 성공을 위해 최선을 다한 모든 분 덕분에 축제가 안전하게 성공적으로 마무리될 수 있었다"고 강조했다.

이어 "화천산천어축제를 잊지 않고 찾아주신 모든 분에게 감사의 인사를 드린다"고 말했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>