▲임봉안(향년 92세)씨 별세, 임광락·현수·현미·연주씨 부친상, 이영희·박은자씨 시부상, 김도균·임종성(20·21대 국회의원)씨 빙부상 = 1월 31일, 김제중앙병원 장례식장 귀빈실, 발인 3일 오전 9시, 장지 화신공원묘원.
꼭 봐야할 주요뉴스"고민하는 사이 백만원 올랐어요"…연초부터 줄줄... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고]임종성(전 국회의원)씨 빙부상
2026년 02월 01일(일)
▲임봉안(향년 92세)씨 별세, 임광락·현수·현미·연주씨 부친상, 이영희·박은자씨 시부상, 김도균·임종성(20·21대 국회의원)씨 빙부상 = 1월 31일, 김제중앙병원 장례식장 귀빈실, 발인 3일 오전 9시, 장지 화신공원묘원.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"요즘 여기로 간다" 3040 '바글바글'…백화점 대신 찾은 곳
"고민하는 사이 백만원 올랐어요"…연초부터 줄줄이 가격 오르더니 인상 예고도
"엄마, 술 취한 아저씨가 나 때렸어"…울음소리에 무너진 순간, 이미 덫에 걸렸다
"지금이 고점…10억 받고 떠나요" 희망퇴직, 규모가 달랐다
李 대통령 "얼굴은 사람인데 마음은 짐승…격리해야" 위안부 모욕 단체 질타
잡스 서명 '애플 첫 수표', 경매가 얼마?…"역대 최고가"
혹한 속 태어난 송아지에게 어미 소 돼준 美 아이들…"사랑스럽다"
휴대폰서 금 나온다?… 금값 폭등에 '유심 연금술' 논란