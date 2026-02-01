본문 바로가기
[부고]임종성(전 국회의원)씨 빙부상

입력2026.02.01 16:58

▲임봉안(향년 92세)씨 별세, 임광락·현수·현미·연주씨 부친상, 이영희·박은자씨 시부상, 김도균·임종성(20·21대 국회의원)씨 빙부상 = 1월 31일, 김제중앙병원 장례식장 귀빈실, 발인 3일 오전 9시, 장지 화신공원묘원.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

